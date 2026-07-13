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Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Globál

Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Portfolio
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A lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski szerint nem zárható ki, hogy Moszkvában egy súlyos incidensre készülnek – szúrta ki az Ukrajinszka Pravda. Véleménye szerint ugyanakkor a oroszoknak nincs elegendő erejük egy nagyszabású támadás megindításához, ezért valamilyen alternatív provokációt mérlegelnek. Négy éven át arra épített Oroszország, hogy egy felőrlő állóháborúban kitartóbb lesz Ukrajnánál. Most azonban, ahogy az ukrán drónok egyre nagyobb kárt okoznak az orosz hadseregben és az olajiparban, Moszkva kénytelen belátni, hogy az idő nem feltétlenül neki dolgozik - elemezte a helyzetet a Wall Street Journal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Zaporizzsját érte támadás

Az ukrajnai Zaporizzsja városában csapódtak be orosz drónok és rakéták a jelentések szerint, erre még a vasárnap késő esti órákban került sor. A helyi hatóságok beszámoltak a lakóházakat érintő detonációkról, két sérültről tudnak, ők orvosi ellátásban részesültek.

(RBK)

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Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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