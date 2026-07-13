Rekordalacsonyra apadt a Dráva

Zeljko Kovacevic, a Horvátországi Vizek Duna és Alsó-Drávai Vízgazdálkodási Igazgatóságának vezetője elmondta: az utóbbi években egyre hosszabb kisvizes időszakokat és mind gyakoribb szélsőségeket tapasztalnak.
Mint fogalmazott, a szélsőségek korát éljük: vagy rendkívül alacsony a vízállás, vagy árhullám van, ráadásul gyakran akkor, amikor az évszakos tapasztalatok alapján éppen az ellenkezőjére lehetne számítani. Júliusban rendszerint magasabb vízállás jellemző, most azonban történelmi minimumot mértek – mutatott rá.
A szakember szerint az alacsony vízszint mögött nem egyetlen ok, hanem több kedvezőtlen tényező együttes hatása áll.
Az Alpokban az utóbbi években kevesebb hó halmozódott fel, így tavasszal kevesebb olvadékvíz táplálta a folyókat. Emellett elmaradt a korábban megszokott csapadékmennyiség, és a nagyobb esőzések is ritkábbak voltak.
A Dunán ugyancsak tartósan alacsony vízállást mérnek. Kovacevic szerint nem önmagában az újabb rekord a legfontosabb, hanem az a tendencia, hogy a kisvizes időszakok hosszabbá válnak, a szélsőségek pedig egyre gyakrabban és a megszokott évszakos rendet felborítva jelentkeznek.
Mindez alapjaiban rajzolja át a térség folyóinak vízjárásáról évtizedek alatt kialakult képet – vélekedett a szakember.
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