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Rekordalacsonyra apadt a Dráva
Globál

Rekordalacsonyra apadt a Dráva

MTI
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Rekordalacsonyra apadt a Dráva vízszintje a kelet-horvátországi Eszéknél: a hét végén 174 centiméterrel a vízmérce nullpontja alá süllyedt. Ilyen alacsony értéket a mérések kezdete óta nem jegyeztek fel – közölte hétfőn a horvát vízügyi hatóság.

Zeljko Kovacevic, a Horvátországi Vizek Duna és Alsó-Drávai Vízgazdálkodási Igazgatóságának vezetője elmondta: az utóbbi években egyre hosszabb kisvizes időszakokat és mind gyakoribb szélsőségeket tapasztalnak.

Mint fogalmazott, a szélsőségek korát éljük: vagy rendkívül alacsony a vízállás, vagy árhullám van, ráadásul gyakran akkor, amikor az évszakos tapasztalatok alapján éppen az ellenkezőjére lehetne számítani. Júliusban rendszerint magasabb vízállás jellemző, most azonban történelmi minimumot mértek – mutatott rá.

A szakember szerint az alacsony vízszint mögött nem egyetlen ok, hanem több kedvezőtlen tényező együttes hatása áll.

Az Alpokban az utóbbi években kevesebb hó halmozódott fel, így tavasszal kevesebb olvadékvíz táplálta a folyókat. Emellett elmaradt a korábban megszokott csapadékmennyiség, és a nagyobb esőzések is ritkábbak voltak.

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A Dunán ugyancsak tartósan alacsony vízállást mérnek. Kovacevic szerint nem önmagában az újabb rekord a legfontosabb, hanem az a tendencia, hogy a kisvizes időszakok hosszabbá válnak, a szélsőségek pedig egyre gyakrabban és a megszokott évszakos rendet felborítva jelentkeznek.

Mindez alapjaiban rajzolja át a térség folyóinak vízjárásáról évtizedek alatt kialakult képet – vélekedett a szakember.

Címlapkép forrása: Eren Bozkurt/Anadolu Agency via Getty Images

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