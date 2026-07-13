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Rendkívüli bejelentésre készül Donald Trump!
Globál

Rendkívüli bejelentésre készül Donald Trump!

Portfolio
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Donald Trump bejelentése szerint csütörtök este 9 órakor (keleti parti idő szerint) beszédet intéz az amerikai nemzethez.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy csütörtök este 9 órakor (magyar idő szerint péntek hajnal 3 órakor) beszédet intéz az amerikai nemzethez. A bejegyzésben mindössze annyit közölt, hogy

fontos bejelentést tesz, további részleteket azonban nem árult el.

Az MS NOW értesülése szerint a beszéd középpontjában a 2020-as amerikai elnökválasztásba történt külföldi beavatkozással kapcsolatos, nemrég feloldott titkosítású hírszerzési jelentések állhatnak.

A beszéd magyar idő szerint péntek hajnali 3 órakor kezdődik, és várhatóan nagy figyelem övezi majd, tekintettel arra, hogy

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a 2020-as elnökválasztás kérdése továbbra is az amerikai belpolitika egyik legérzékenyebb témája.

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