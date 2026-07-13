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Robbanás rázta meg a semleges országot: mélyen behatolt az orosz fegyver
Globál

Robbanás rázta meg a semleges országot: mélyen behatolt az orosz fegyver

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Az éjszaka során az oroszok ismét drónok sokaságát indította ukrán célpontok ellen, ám ezek közül az egyik végül nem a 2022-ben megtámadott országban kötött ki – közölte az Ukrajinszka Pravda.

Mintegy 30 kilométeres mélységben hatolt be az orosz drón Moldova területére, amikor egy falu közelében felrobbant. Az első telefonhívások hajnali 1:03-kor futottak be a rendőrségre, hogy Kopenka falu határában a földre zuhant majd felrobbant egy eszköz.

Rendőrök és tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az elsődleges információk szerint senki sem sérült meg. A területet lezárták, és a rendvédelmi szervek vizsgálatot folytatnak a körülmények tisztázása érdekében

– közölték a hatóságok.

Nem sokkal ezt követően kiderült, hogy Gerány-2 típusú orosz drónról van szó, és azt gyanítják, hogy a közeli, Odessza megyei elleni csapásokhoz szerette volna Moszkva bevetni. Az ország védelmi minisztériuma is megszólalt az incidenst követően és „elfogadhatatlannak” nevezte azt. Szerintük Oroszország háborúja az egész régió biztonságát fenyegeti. Nem ez az első ország, hogy Sahedek „tévedtek” a semleges Moldova területére, ezt visszatérően elutasítóan fogadják.

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