Az ukrán hatóságok őrizetbe vették az incidenssel összefüggésben a 155-ösök volt parancsnokát, Staniszláv Lucsanovot is.

Lucsanov és bűntársai június végén betörtek egy házba a kijevi Kalinyivka településen és elraboltak két férfit. Egyikük volt katona. Az áldozatokat Poltava régióba hurcolták, ahol meggyilkolták őket.

Nem világos, hogy mi volt az ukrán katonák indítéka, és azt sem tudni, mi volt a kapcsolatuk az áldozatokkal.

Az incidensről személyesen tett bejelentést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki teljeskörű vizsgálatot és igazságtételt ígért az áldozatoknak.

A 155-ös gépesített körül számos botrány volt az egység megalakulása óta: az alakulat mintegy 1500 tagja dezertált franciaországi kiképzésük előtt és közben, emiatt pedig a 155-ösök előző parancsnokát, Dmitro Rjumsint is őrizetbe vették korábban.

Címlapkép forrása: Portfolio