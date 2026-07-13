Új szakaszba lépett a háború: Ukrajna olyan partraszállást hajtott végre, amilyet eddig még senki

A dandár közösségi médiában közzétett bejegyzése alapján az autonóm vízi eszköz az ellenséges partoknál tette le a szárazföldi robotrendszert, amely sikeresen partra szállt, majd végrehajtotta a kijelölt harci feladatot. A katonai vezetés szerint

ez a hadviselés egy teljesen új megközelítését jelenti, hiszen a legveszélyesebb küldetéseket immár emberek helyett gépek végzik el.

A bejegyzéshez mellékelt videófelvételen látható, amint a szárazföldi eszköz legördül a hordozó vízi járműről a Kinburn-földnyelv partján, majd tüzet nyit a kijelölt célpontra. Az akció által okozott károkról és az ellenséges veszteségekről egyelőre nem közöltek részletes információkat.

A szárazföldi drónok egyre fontosabb szerepet játszanak az ukrán hadviselésben, mivel hatékony segítséget nyújtanak az utánpótlás szállításában, a sebesültek kimenekítésében és az aknamentesítésben, emellett közvetlen harci feladatokat is ellátnak a katonák életének kockáztatása nélkül.

A Kinburn-földnyelv egy keskeny, homokos félsziget Dél-Ukrajnában, amely a Dnyeper–Bug-limán és a Fekete-tenger között fekszik. A nagyjából 40 kilométer hosszú terület közigazgatásilag a Mikolajivi területhez tartozik, ahova az orosz csapatok még 2022 márciusában, az akkor már megszállt Herszon megyei területek felől nyomultak be.

A földnyelv kiemelt stratégiai jelentőségét a fekvése adja, ugyanis az ellenőrzésével az orosz erők korlátozni tudták a Fekete-tenger érintett szakaszaihoz való hozzáférést, mivel a herszoni és mikolajivi kikötőkből induló kereskedelmi és hajózási útvonalak a közelben futnak össze. Az ukrán déli parancsnokság június 25-én jelentette be, hogy

az orosz csapatok visszavonulását követően az ukrán katonák ismét kitűzték a nemzeti lobogót a Kinburn-földnyelven.

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