Új szakaszba lépett a háború: Ukrajna olyan partraszállást hajtott végre, amilyet eddig még senki

A dandár közösségi médiában közzétett bejegyzése alapján az autonóm vízi eszköz az ellenséges partoknál tette le a szárazföldi robotrendszert, amely sikeresen partra szállt, majd végrehajtotta a kijelölt harci feladatot. A katonai vezetés szerint
ez a hadviselés egy teljesen új megközelítését jelenti, hiszen a legveszélyesebb küldetéseket immár emberek helyett gépek végzik el.
A bejegyzéshez mellékelt videófelvételen látható, amint a szárazföldi eszköz legördül a hordozó vízi járműről a Kinburn-földnyelv partján, majd tüzet nyit a kijelölt célpontra. Az akció által okozott károkról és az ellenséges veszteségekről egyelőre nem közöltek részletes információkat.
️Ukraine’s 123rd Territorial Defense Brigade has carried out the first known mission of its kind.Ukrainian operators remotely guided an unmanned maritime platform across the Black Sea, carrying a machine-gun-equipped ground robot. They landed the robot on the occupied Kinburn… pic.twitter.com/wKncXttJqb https://t.co/wKncXttJqb— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 13, 2026
A szárazföldi drónok egyre fontosabb szerepet játszanak az ukrán hadviselésben, mivel hatékony segítséget nyújtanak az utánpótlás szállításában, a sebesültek kimenekítésében és az aknamentesítésben, emellett közvetlen harci feladatokat is ellátnak a katonák életének kockáztatása nélkül.
A Kinburn-földnyelv egy keskeny, homokos félsziget Dél-Ukrajnában, amely a Dnyeper–Bug-limán és a Fekete-tenger között fekszik. A nagyjából 40 kilométer hosszú terület közigazgatásilag a Mikolajivi területhez tartozik, ahova az orosz csapatok még 2022 márciusában, az akkor már megszállt Herszon megyei területek felől nyomultak be.
A földnyelv kiemelt stratégiai jelentőségét a fekvése adja, ugyanis az ellenőrzésével az orosz erők korlátozni tudták a Fekete-tenger érintett szakaszaihoz való hozzáférést, mivel a herszoni és mikolajivi kikötőkből induló kereskedelmi és hajózási útvonalak a közelben futnak össze. Az ukrán déli parancsnokság június 25-én jelentette be, hogy
az orosz csapatok visszavonulását követően az ukrán katonák ismét kitűzték a nemzeti lobogót a Kinburn-földnyelven.
Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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