Oroszországban az vált a mindennapok részévé, hogy

a hatóságok a vállalatokat arra „kötelezik”, hogy küldjenek dolgozókat a frontvonalra harcolni.

Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor felajánlják a pénzfizetés lehetőségét is számukra. Ezt az állítást az alapján tette a lap, hogy a TV Rain (Dozshd) megszerezte Burjátföld egyik járásának a „Szerződéses katonai szolgálatra jelöltek kiválasztásának 2026-os tervét”.

A dokumentumot a köztársaság vezetéséhez közeli forrástól szerezték be. Érdekessége, hogy egész Oroszországot érintő sémáról beszélnek. Ennek lényege, hogy górcső alá veszik a cégeket, hogy pontosan mennyi 20 és 60 év közötti férfi dolgozik ott, majd ezek alapján meghatározzák, hogy közülük mennyinek kellene harcolni menni Ukrajnába. A kvótát eredetileg a központi vezetéstől kapják meg, annak elosztása már a regionális vezetők dolga. Aki nem akarja elengedni a dolgozóit a háborúba, a nagyjából 1300 dollárnak megfelelő rubelért elkerülheti ezt, ám ez a legtöbb cégnek súlyos megterhelést jelent.

A rendelkezések az állami finanszírozású munkahelyekre is érvényesek, így például az egészségügyi létesítményekre.

Sok területen az orvosi személyzetből hiány van, de kórházaknak például két embert kell biztosítania a frontra. A helyi üzletemberek megerősítették a rendszer létezését, már 2024 óta eképpen járnak el. Eleinte a vállalkozások ellenőrzésekkel nézhettek szembe, ha nem teljesítették az elvárásokat. A „kivásárlási” program egy évvel később indult el.

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