NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország
Globál

Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország gyakorlatilag kimerült a felújításra váró T-80-as harckocsikészletből, ezért a Kreml egy olyan hibrid harcjármű gyártásába kezdett, amely leginkább a T-80BVM színvonalára korszerűsített T-80UE-1-es típusra hasonlít - tudósított a Defence Express.

A T-80-as harckocsi 50. évfordulója alkalmából közzétett videóban és a kapcsolódó propagandaanyagokban Oroszország egy újabb modernizációs kísérletet mutatott be, amelynek során egy T-80UD tornyot szereltek T-80B, T-80BV vagy T-80U alvázra. Ez a rögtönzött, "T-80UE-1 2.0" néven is említhető változat azt jelzi, hogy

Moszkva végre megtalálta a módját a harkivi gyártású motorokkal felszerelt, korábban javíthatatlannak hitt harckocsik hasznosításának.

Az orosz hadiipar ráadásul nemcsak összeszerelte ezt a hibrid járművet, hanem korszerűsítette is. A fejlesztések apróbb eltérésektől eltekintve nagyrészt megegyeznek a T-80BVM típusnál alkalmazott védelmi és képességjavító csomaggal. A modernizáció részét képezik a korszerű célzóberendezések és elektronikai rendszerek, például a hőkamerás irányzék, a "fülekként" emlegetett jellegzetes oldalpáncél-kiegészítők, valamint a Relikt típusú reaktív páncélzat.

Az egyik bemutatott harckocsit viszonylag kis méretű felső védőráccsal szerelték fel, amely elsősorban a torony tetejét óvja. Bár ezt a kialakítást már évekkel ezelőtt javasolták a szakértők, mára vált igazán elterjedtté a korszerűsített orosz harckocsikon.

Még több Globál

Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket

Itt a bejelentés: Amerika friss csapásokat indított Irán ellen

Az új hibrid megjelenése logikus lépés, hiszen Oroszország még mindig rendelkezik bizonyos számú T-80UD harckocsival. Ezeket azonban nem tudják nagy tételben helyreállítani, mivel az orosz ipar képtelen a Harkivban kifejlesztett és gyártott 6TD-1 típusú dízelmotorok felújítására. Elképzelhető az is, hogy a raktárakból, például a 61. páncélosjavító üzemből előkerült T-80UD tornyokat hasznosítják újra. A modernizáció valószínűleg gázturbinás T-80B, T-80BV vagy T-80U alvázakra épül, amelyekből

már szintén csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a raktárakban.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy Oroszország gyakorlatilag teljesen kimerítette a T-80-as harckocsitartalékait. A most bemutatott jármű lényegében egy kísérlet az utolsó megmaradt eszközök hadrendbe állítására. A T-72A harckocsik modernizációjához hasonlóan, amelyeket végül T-72B3M jelöléssel láttak el, ez a hibrid változat is megkaphatja a T-80BVM megnevezést.

Bár a páncélozott járművek harctéri szerepe némileg átértékelődött, Oroszország továbbra is folyamatosan újítja fel és korszerűsíti meglévő eszközeit. Emellett új haditechnikai platformokat is gyárt, mint például a T-90M harckocsikat és a BMP-3M gyalogsági harcjárműveket. A közelmúlt jelei ugyanakkor arra utalnak, hogy az újonnan gyártott haditechnika egy része végül nem az orosz hadsereghez, hanem exportra, külföldi megrendelőkhöz kerülhet.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország a NATO hatalma ellen készülődik, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt a vészcsengő: a vízhiány miatt teljes összeomlás fenyegeti Európa egyik legnagyobb folyóját
Tisza-kormány: Magyar Péter megszólalt a törökországi nyaralásáról, jönnek a béremelések és új kézbe kerül a légimentés
Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility