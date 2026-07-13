Újraélesztették a javíthatatlannak hitt T-80-asokat: furcsa hibrid harckocsival rukkolt elő Oroszország

A T-80-as harckocsi 50. évfordulója alkalmából közzétett videóban és a kapcsolódó propagandaanyagokban Oroszország egy újabb modernizációs kísérletet mutatott be, amelynek során egy T-80UD tornyot szereltek T-80B, T-80BV vagy T-80U alvázra. Ez a rögtönzött, "T-80UE-1 2.0" néven is említhető változat azt jelzi, hogy

Moszkva végre megtalálta a módját a harkivi gyártású motorokkal felszerelt, korábban javíthatatlannak hitt harckocsik hasznosításának.

Az orosz hadiipar ráadásul nemcsak összeszerelte ezt a hibrid járművet, hanem korszerűsítette is. A fejlesztések apróbb eltérésektől eltekintve nagyrészt megegyeznek a T-80BVM típusnál alkalmazott védelmi és képességjavító csomaggal. A modernizáció részét képezik a korszerű célzóberendezések és elektronikai rendszerek, például a hőkamerás irányzék, a "fülekként" emlegetett jellegzetes oldalpáncél-kiegészítők, valamint a Relikt típusú reaktív páncélzat.

Az egyik bemutatott harckocsit viszonylag kis méretű felső védőráccsal szerelték fel, amely elsősorban a torony tetejét óvja. Bár ezt a kialakítást már évekkel ezelőtt javasolták a szakértők, mára vált igazán elterjedtté a korszerűsített orosz harckocsikon.

Az új hibrid megjelenése logikus lépés, hiszen Oroszország még mindig rendelkezik bizonyos számú T-80UD harckocsival. Ezeket azonban nem tudják nagy tételben helyreállítani, mivel az orosz ipar képtelen a Harkivban kifejlesztett és gyártott 6TD-1 típusú dízelmotorok felújítására. Elképzelhető az is, hogy a raktárakból, például a 61. páncélosjavító üzemből előkerült T-80UD tornyokat hasznosítják újra. A modernizáció valószínűleg gázturbinás T-80B, T-80BV vagy T-80U alvázakra épül, amelyekből

már szintén csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a raktárakban.

Érdemes emlékeztetni arra, hogy Oroszország gyakorlatilag teljesen kimerítette a T-80-as harckocsitartalékait. A most bemutatott jármű lényegében egy kísérlet az utolsó megmaradt eszközök hadrendbe állítására. A T-72A harckocsik modernizációjához hasonlóan, amelyeket végül T-72B3M jelöléssel láttak el, ez a hibrid változat is megkaphatja a T-80BVM megnevezést.

Bár a páncélozott járművek harctéri szerepe némileg átértékelődött, Oroszország továbbra is folyamatosan újítja fel és korszerűsíti meglévő eszközeit. Emellett új haditechnikai platformokat is gyárt, mint például a T-90M harckocsikat és a BMP-3M gyalogsági harcjárműveket. A közelmúlt jelei ugyanakkor arra utalnak, hogy az újonnan gyártott haditechnika egy része végül nem az orosz hadsereghez, hanem exportra, külföldi megrendelőkhöz kerülhet.

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