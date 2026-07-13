Az orosz Moszkovszkij Komszomolmec vezető anyagban ír Graham haláláról,
a néha politikust Amerika „elsőszámú rosszofóbjának” nevezik,
akinek elsősorban azt róják föl, hogy 500%-os vámot akart kivetni azokra az országokra, melyek orosz energiahordozókat vásárolnak.
A lap szerzője, Mihail Rosztovszkij megállapítja: bár Graham meghalt, szerinte a „russzofóbia,” mint Amerikában domináns ideológia él tovább, ahogy élt a szenátor előtt is.
A News.ru a politikus rövid élettörténetének bemutatása után szintén az Oroszországgal szembeni kemény fellépést rója föl a néhai szenátornak.
Megemlítik: Lindsey Graham ellen Oroszország 2023-ban körözést adott ki, emellett az amerikai politikus szerintük nyíltan ünnepelte azt, hogy Ukrajna katonái betörtek Kurszk megyébe és „civileket öltek orosz földön.”
Graham egyébként soha nem ünnepelte orosz civilek megölését: azt mondta, hogy az Ukrajna támogatására fordított amerikai pénzt a „lehető legjobban költötték el,” illetve
„merésznek és bátornak” nevezte a Kurszk elleni offenzívát.
Lindsey Grahamet az orosz médiában megjelenő beszámolók egységesen "terroristának és szélsőségesnek" bélyegzik meg, összhangban a Kreml által elvárt hivatalos megnevezéssel.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
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