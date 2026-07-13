Váratlan kijelentést tett Trump: katonai csapást mérhetnek az iráni atomkomplexumra

Az elnök nyilatkozata jól mutatja az iráni nukleáris programmal kapcsolatos határozott amerikai álláspontot.
A Csákány-hegyként emlegetett földalatti komplexum Irán egyik feltételezett atomlétesítménye, amely az utóbbi időben a nemzetközi sajtó figyelmének középpontjába került.
Trump kijelentése arra utal, hogy Washington nem zárja ki a katonai fellépés lehetőségét sem az iráni létesítményekkel szemben.
Forrás: Reuters
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