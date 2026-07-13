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Váratlan kijelentést tett Trump: katonai csapást mérhetnek az iráni atomkomplexumra
Globál

Váratlan kijelentést tett Trump: katonai csapást mérhetnek az iráni atomkomplexumra

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök a Hugh Hewitt Show című műsorban adott hétfői interjújában kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész megsemmisíteni az iráni Csákány-hegy (Pickaxe Mountain) alatti létesítményt.

Az elnök nyilatkozata jól mutatja az iráni nukleáris programmal kapcsolatos határozott amerikai álláspontot.

A Csákány-hegyként emlegetett földalatti komplexum Irán egyik feltételezett atomlétesítménye, amely az utóbbi időben a nemzetközi sajtó figyelmének középpontjába került.

Trump kijelentése arra utal, hogy Washington nem zárja ki a katonai fellépés lehetőségét sem az iráni létesítményekkel szemben.

Forrás: Reuters

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