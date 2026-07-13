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Végső fenyegetést küldött Irán: ha ez megtörténik, lángba borul egy egész régió
Globál

Végső fenyegetést küldött Irán: ha ez megtörténik, lángba borul egy egész régió

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Irán lángba borítja az egész Közel-Keletet, ha a régió országai bármilyen segítséget nyújtanak az amerikai haderőnek – idézi Ebrahim Zolfahárit, az iráni haderő szóvivőjét a Times of Israel.

Az iráni vezető arról beszélt: ha a Közel-Kelet országai bármilyen katonai, logisztikai vagy más támogatást adnak az amerikai haderőnek, Teherán ezt háborús cselekményként értelmezi majd és megtorlást hajt majd végre ellenük.

Ha a háború tovább terjed, a lángjai az egész régiót beborítják majd”

– mondta Zolfahárit.

Arra is kitért, hogy a vonatkozó figyelmeztetést megküldték az érintett országoknak is.

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Az iráni vezető röviddel azután beszélt, hogy Donald Trump elnök bejelentette, hogy Amerika átveszi a Hormuzi-szoros irányítását, erről itt írtunk:

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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