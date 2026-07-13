Vörös riasztás Franciaországban: Párizs közelében csaptak fel a gyanús lángok – Nem a hőség okozta a tüzet

Egy történelmi jelentőségű erdőt pusztított el az erdőtűz hétfőn Párizs közelében, ami miatt autópályát zártak le és oltórepülőgépeket vetettek be, miközben Spanyolországban 13-ra emelkedett az ország egyik legsúlyosabb tűzvészének halálos áldozatainak száma. Nyugat-Európát ezen a nyáron már a harmadik hőhullám sújtja, a kiszáradt növényzet és a rendkívüli hőség pedig az Ibériai-félszigettől Franciaországig táplálja a lángokat.

Franciaországban több száz tűzoltó küzdött a Fontainebleau közelében, egy autópálya mentén kitört, gyorsan terjedő tűzzel. A Párizstól mindössze 70 kilométerre pusztító lángok miatt le kellett zárni a fővárost Lyonnal és a déli országrésszel összekötő A6-os autópályát, ráadásul a párizsi agglomerációban most először légi egységeket is bevetettek. A Canadair oltórepülőgépek a Szajna felett siklottak le a vízvételhez, miközben

mintegy 800 embert kellett kitelepíteni az otthonából.

Laurent Nunez belügyminiszter szerint a tűz körülményei gyanúsak. Mint elmondta, a lángok körülbelül tíz ponton, egy 1000 méteres sugarú körön belül csaptak fel, ami szándékos gyújtogatásra utal. A tárcavezető hétfő este bejelentette, hogy két gyanúsítottat már őrizetbe is vettek a hatóságok. Franciaországban idén eddig mintegy 32 ezer hektárnyi terület égett le, ami már most meghaladja a tavalyi egész éves veszteséget.

Spanyolország déli részén, Almería tartományban a múlt héten tomboló tűzvész áldozatainak száma tizenháromra nőtt, miután vasárnap egy 93 éves brit nő is belehalt égési sérüléseibe. Hétfőn még tíz embert kerestek eltűntként. Pedro Sánchez miniszterelnök a helyszínen a tűzmegelőzési intézkedések megerősítését sürgette.

A rendkívüli hőség nemcsak a lángokat táplálja, hanem

a mezőgazdasági terményekben is jelentős károkat okoz, emellett korlátozza az atomerőművek teljesítményét is.

Németországban a Rajna alacsony vízállása miatt a teherhajók nem tudnak teljes rakománnyal közlekedni. Franciaországban hétfőn 26 millió emberre érvényes vörös fokozatú hőségriasztás volt érvényben, miközben Olaszországba újabb, legalább egy hétig tartó hőhullám érkezik, így Szardínia belső területein kedden akár 42-43 Celsius-fokot is mérhetnek.

Egyre több haláleset hozható összefüggésbe a rendkívüli időjárással. A hivatalos adatok szerint az európai országokban mintegy 10 650 többlethalálozást regisztráltak a június végi rekordhőség idején, és ezek közül több mint kilencezer a 65 év felettiek körében történt. Egy hétfőn közzétett tudományos tanulmány szerint Angliában és Walesben önmagában 2700-an vesztették életüket a májusi és júniusi hőhullámok miatt, a halálesetek 42 százalékáért pedig közvetlenül a globális felmelegedés okozta többlethőség tehető felelőssé.

Forrás: Reuters

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