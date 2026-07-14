Bizonytalanság Ukrajnában: megszavazták a fontos miniszter lemondását, de senki sem tudja, mi az elnök terve

A negyvenéves közgazdász lemondását a törvényhozók megszavazták, ám mivel a helyére még senkit sem jelöltek, a képviselők szerint nehéz átlátni az elnök szándékait. Szviridenko a búcsúbeszédében köszönetet mondott a bizalomért, és hangsúlyozta, hogy mindig az eredményorientált munkában hitt. Véleménye szerint az új kabinet legfontosabb feladata a felkészülés lesz a téli időszakra, mivel Oroszország várhatóan fokozza majd az ukrán energiahálózat és gázrendszer elleni támadásokat.

A parlamentben többen is értetlenségüknek adtak hangot a döntés miatt. Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő rámutatott, hogy senki sem tudja pontosan megmondani a miniszterelnök menesztésének okát, míg Kira Rudik képviselőnő úgy vélte, kevés remény van arra, hogy az új kabinet érdemben másképp működjön majd, mint az előző.

Szviridenko hivatali ideje egybeesett a magas rangú tisztségviselőket érintő súlyos korrupciós botrányokkal. Bár őt személyesen nem vádolták meg, a kritikusai szerint nem lépett fel kellő határozottsággal a tisztogatás érdekében.

A kormányfői poszt várományosa valószínűleg Szerhij Koreckij, a Naftogaz állami olaj- és gázipari vállalat vezetője, akinek kinevezéséről már csütörtökön szavazhat a parlament. Zelenszkij a bejelentést követően Koreckijjel és Mihajlo Fedorov védelmi miniszterrel is egyeztetett. Utóbbi esetleges leváltása jelentős irányváltást jelezne abban az időszakban, amikor Kijev kiemelten a nagy hatótávolságú, oroszországi célpontok elleni csapásmérésekre helyezi a hangsúlyt.

Lesza Bidocsko, a kijevi Európai Politikai Intézet szakértője szerint az ilyen átalakítások jól mutatják az erősen elnökközpontú rendszer korlátait, amely

bár a háború kezdeti szakaszában hatékonynak bizonyult, mára elavulttá vált.

A szakértő rámutatott, hogy a valódi próbatételt nem az új miniszterek kinevezése jelenti, hanem az, hogy az elnök hajlandó-e elegendő hatáskört átruházni rájuk a hatékony kormányzás érdekében. A korábbi kormányátalakítások során ugyanis gyakran ugyanazokat a szereplőket mozgatták a különböző pozíciók között, így például Szviridenko elődje, Denisz Smihal miniszterelnökből lett előbb védelmi, majd később energiaügyi miniszter.

Forrás: Reuters

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