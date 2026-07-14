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Döntött az új tárcavezető: Magyarország végleg becsukja az ajtót Oroszország előtt
Globál

Döntött az új tárcavezető: Magyarország végleg becsukja az ajtót Oroszország előtt

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Magyarország új kormányának kiemelt célja a szövetségeseivel való bizalom helyreállítása, miközben határozottan elzárkózik az orosz befolyástól – derült ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szavaiból. Bár a haderőfejlesztés és a NATO-kötelezettségek teljesítése elengedhetetlen, a jelenlegi gazdasági helyzetben az oktatás és az egészségügy rendbetétele megelőzi a katonai kiadásokat - írta a Telex.

A Budapest Energy and Strategy Talks elnevezésű rendezvényen a tárcavezető hangsúlyozta, hogy az új kormány stratégiájának alapja a nemzeti és a szövetségesi érdekek, illetve értékek összehangolása. Ennek szellemében az új vezetés egyik első lépése az volt, hogy megkövesse azokat a szövetségeseket – például Finnországot –, amelyek NATO-csatlakozását az előző kormány hátráltatta. Ruszin-Szendi katonaként elfogadhatatlannak nevezte a korábbi magyar álláspontot.

A nemzetközi kapcsolatok terén a miniszter egyértelművé tette, hogy az ország végleg becsukja az ajtót Oroszország előtt,

utalva arra is, hogy az orosz titkosszolgálat korábban megpróbált a háttérből beszivárogni. A biztonságpolitikai fókusz ugyanakkor nem korlátozódik az orosz–ukrán háborúra, a kormány a közel-keleti helyzetet is figyelemmel kíséri. A miniszter szerint ezek a fegyveres konfliktusok csak akkor érhetnek véget, ha a kormányok, a hadseregek és a társadalmak egyaránt a lezárásukra törekszenek.

A védelmi költségvetés kapcsán a tárcavezető kitért arra a NATO-szerződésre, amely a GDP 5 százalékában határozza meg a védelmi kiadásokat. Ezt az arányt Magyarország 2035-ig mindenképpen el akarja érni, ám a miniszter elismerte, hogy az előző kormány által hátrahagyott gazdasági helyzet miatt jelenleg meg van kötve a kezük.

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Bár saját bevallása szerint jelentős összegeket tudna a hadseregre költeni, jelenleg az oktatás és az egészségügy rendbetétele élvez prioritást.

A hazai védelmi szektor újjáépítése azonban nem áll le, amelyet a miniszter szavai szerint az elmúlt harmincöt évben elhanyagoltak. A 2017-ben megkezdett technológiai fejlesztések tovább zajlanak, a minisztérium pedig több európai védelmi ipari szereplővel is tárgyal újabb megállapodásokról. Kiemelt céljuk, hogy a külföldi partnereket arra ösztönözzék, hogy hadiipari üzemeiket Magyarországra telepítsék.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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