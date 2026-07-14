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Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre
Globál

Durvul a helyzet a Közel-Keleten: mindenki lő mindenre

MTI
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Az iráni média kedden kora reggel több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához közeli Farsz hírügynökség és az állami Press TV tévéadó több robbanásról is hírt adott a Perzsa-öbölben fekvő Kis-szigeten. Robbanásokról számoltak be Bushehr kikötőváros közelében, a Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten, valamint a déli Bandar-Abbászban is.

Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy további támadásokat indítanak Irán ellen. Hétfő délutáni rádiós interjújában kijelentette, hogy az amerikai hadsereg még aznap késő este, majd kedden is kemény csapásokat fog mérni.

Az amerikai erők az elmúlt napokban többször is támadtak iráni célpontokat, jelezve, hogy a támadások válaszul szolgálnak az iráni erők által a Hormuzi-szorosban a hajók ellen elkövetett támadásokra.

Irán saját támadásokkal válaszolt, többek között szomszédai ellen is.

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Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy több létesítményt megtámadott Bahreinben,

köztük egy, az amerikai erőknek otthont adó épületet - derült ki az állami televízió által kedd reggel ismertetett közleményből.

Az iráni haditengerészet "megcélzott és megtámadott több fegyverraktárt, egy műholdas kommunikációs központot, valamint az amerikai erők lakóépületét a bahreini Dzsuffair támaszponton" - közölték.

Az Egyesült Arab Emírségek kedden arról számolt be, hogy iráni rakéták támadták meg két tartályhajójukat a Hormuzi-szorosban, s legénység egy tagja meghalt. A védelmi minisztérium az X közösségi oldalán ismertetett közleménye szerint a Mombasa és az al-Bahiyah nevű nemzeti olajszállító hajókat két iráni cirkálórakéta vette célba, miközben a Hormuzi-szoros déli hajózási útvonalán haladt át, Omán felségvizein.

A bahreini belügyminisztériuma X oldalán ismertetett bejegyzésében arra szólította fel a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat és keressenek menedéket.

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