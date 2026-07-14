Előjel nélkül csap le a halálos kór: sokakra veszélyes lehet ritka betegség, ami teljesen váratlanul végzett a befolyásos amerikai vezetővel

Lindsey Graham szenátorral aorta-disszekció végzett; ez akkor következik be, amikor a szervezet főverőerének, az aortának a belső fala megreped. Az állapot kifejezetten ritka, az Amerikai Szívszövetség adatai szerint

egymillió emberből mindössze harmincat érint.

Neel Mansukhani, a Northwestern Egyetem érsebésze a jelenséget a falról lepattogzó festékhez hasonlította, és hangsúlyozta, hogy a következmények attól függenek, hol keletkezik a repedés.

Az állapot leggyakrabban a 60-as, 70-es éveikben járó férfiakat érinti, és általában előjel nélkül csap le,

egyedül akkor lehet csak számítani rá, ha a családban fordult már elő korábban ilyen betegség.

A betegségnek két fő típusát különböztetik meg. Az A-típus a gyakoribb és veszélyesebb forma, amelynél a repedés az aortának a szívből kilépő, felszálló szakaszán jön létre. A B-típus a lejjebb, a mellkasban futó leszálló aortát érinti, ez a forma gyógyszeres kezeléssel és folyamatos megfigyeléssel is kezelhető.

A tünetek, mint az erős mellkasi és háti fájdalom, a heves hasi fájdalom, az eszméletvesztés vagy a légszomj, könnyen összetéveszthetők a szívinfarktus vagy más egészségügyi vészhelyzet tüneteivel.

Az aorta-disszekció nem tévesztendő össze az aorta-aneurizmával, azaz a főverőér-tágulattal, amikor az aorta egy legyengült szakasza kidudorodik. Az aneurizmában szenvedőknél ugyanakkor nagyobb az aorta-disszekció kockázata.

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