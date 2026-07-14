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Először vetette be új fegyverét az Egyesült Államok: USV-kkal mértek csapást a rezsim támaszpontjára
Globál

Először vetette be új fegyverét az Egyesült Államok: USV-kkal mértek csapást a rezsim támaszpontjára

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Az Egyesült Államok korábban még nem látott képesség villantotta meg azzal, hogy az Irán elleni támadások során pilóta nélküli tengeri felszíni hajót (USV) villantott csapásmérő eszközként – számolt be a The War Zone (TWZ) katonai szaklap.

A napokban újra fellángolt a háború Amerika és Irán között, ez drón- és rakétacsapásokban merül ki. Washington ennek részeként

története során először alkalmazott éles helyzetben USV-t, korábban eddig ilyen bevetésről nem kerültek a nyilvánosság elé felvételek.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) elmondta, hogy tengeralattjárót és hajókarbantartó létesítményt támadtak. A közlemény szerint összesen három darab Corsair pilóta nélküli tengeri felszíni hajó csapódott be Bandár Abbász haditengerészeti támaszpontján. Kiemelték, hogy ez volt az első alkalom, hogy ilyen haditechnológiát vetettek be éles helyzetben. Az akciót sikeresnek ítélték, szerintük ezzel romlott az iráni iszlamista rezsim csapásmérő képessége, amellyel a Hormuzi-szorost támadni tudják. Korábban a konfliktus során már bevetették a Corsairt, ám akkor az Ománi-öbölben lelőtt Apache helikopter legénységének kimentésére.

A technológia bátrabb használata azt jelzi, hogy az Egyesült Államok is elkezdte alkalmazni azokat a stratégiai fogásokat, amiket korábban Ukrajnában láttak. A kelet-európai ország az oroszokkal vívott háborúja során a drónokra támaszkodva súlyosan meggyengítette Moszkva Fekete-tengeri Flottáját, arra kényszerítve a hadihajókat, hogy messze a frontvonaltól dokkoljanak. Az USV-k emiatt komolyabb nemzetközi figyelmet keltettek, hasonló eszközökkel próbálkozik például Tajvan is megerősíteni a védelmét. Érdekesség, hogy

az első feljegyzett találatot a rezsim szövetségesének számító jemeni húszi lázadók jegyezték még 2017-ben, ami jelzi, hogy Irán szintén foglalkozik hasonló fejlesztésekkel.

Az iráni csapást az amerikai 5. flotta 59. munkacsoportja üzemeltette, amit 2021-ben hoztak létre, kifejezetten a mesterséges intelligencia, és a pilóta nélküli képességek integrálására a haditengerészeti képességekbe. A tevékenységük fontos lehet, hogy a katonai repülőgépek terhelése csökkenjen, valamint a precíziós rakéták készletei ne apadjanak még tovább. Ez utóbbi már így is komoly problémákat jelent Washington számára, bár már kijelölték a gyártókapacitások jelentős növelését a következő években.

A Hormuzi-szorosban a helyzet továbbra is rendkívül instabil, ameddig az Egyesült Államok azt állítja, hogy az átjáró nyitva van és ellenőrzik a közlekedést, addig az irániak cáfolják ezt. A hajnali órákban Teherán újabb két tankerhajót támadott, az amerikai erők pedig iráni célpontokat lőttek, állításuk szerint az iszlamista hatalom csapásmérő képességét rontva.

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