Felkészülnek a legrosszabbra? Gigantikus kikötő építésével kerülné el a fojtogató blokádot a közel-keleti olajhatalom

Az Egyesült Arab Emírségek egy új kikötő és konténerterminál építését tervezi a keleti partvidékén található Fudzsaira térségében.

Ezzel szeretnék megkerülni a Hormuzi-szorost, és csökkenteni a kiszolgáltatottságukat a közel-keleti logisztika központjának számító Dzsebel Ali kikötőtől. A Financial Times értesülései szerint a dubaji DP World kikötőüzemeltető már tárgyalásokat folytat a meglévő kikötő fejlesztéséről és az új terminál kialakításáról is. A vállalat egyelőre nem kívánta kommentálni az értesülést.

Ahmed bin Szulajem, a Dubai Multi Commodities Centre vezérigazgatója szerint az új kikötő terve egyszerre jelent "azonnali lépést", valamint közép- és hosszú távú stratégiát. Hozzátette, hogy amíg a Hormuzi-szoros biztonsági helyzete nem javul, a hajózási társaságok aligha fognak erre az útvonalra támaszkodni.

A jelenlegi válság rávilágított az alternatív útvonalak előnyeire és korlátaira is. Andy Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke elmondta, hogy Szaúd-Arábia jelenleg napi mintegy négymillió hordó nyersolajat terel át a kelet-nyugati irányú Petroline távvezetéken. Ez a nagyjából 1200 kilométeres hálózat az ország keleti, öbölparti részétől a vörös-tengeri Janbu kikötőjéig szállítja a nyersolajat. A tervezett bővítések után a rendszer kapacitása elérheti a napi hétmillió hordót is. A Janbunál megrakott tankerek túlnyomó többsége a Vörös-tengeren keresztül hagyja el a térséget.

A szoros megkerülése azonban nem szünteti meg a geopolitikai kockázatokat, csupán áthelyezi azokat. A Janbuban rakodó tankereknek ugyanis át kell haladniuk a Vörös-tengeren és a Báb el-Mandeb-szoroson, ahol a jemeni húszik támadásai egy másik kulcsfontosságú tengeri folyosót veszélyeztetnek. Lipow szerint,

ha az itt haladó hajókat is feltartóztatnák, az további napi több millió hordó kiesést jelentene a világpiacon.

Az Egyesült Arab Emírségek ráadásul saját tartályhajókat is bérbe vett, hogy a szoroson belülről szállítsák ki az olajat, majd azt nagyobb hajókra rakodják át az ázsiai célállomások felé.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint az Öböl-térségben kizárólag Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek rendelkezik olyan működő olajvezetékekkel, amelyek alkalmasak a Hormuzi-szoros megkerülésére. Ezek együttesen napi 3,5–5,5 millió hordós szabad kapacitást biztosítanak. A többi exportőr, például Irak, Kuvait, Katar, Bahrein és Irán, szállítmányai szinte teljes egészében a szoroson való áthaladástól függenek. Adam Posen, a Peterson Institute elnöke szerint akár 18-24 hónapba is beletelhet, mire elegendő csővezeték, alternatív hajózási útvonal és új beszerzési forrás épül ki ahhoz, hogy a térség érdemben csökkenteni tudja a szorostól való függőségét.

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