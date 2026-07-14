Fordulat: Trump belement, hogy megszorongassa Putyint – Ez Magyarországot is megrázhatja

Graham és demokrata kollégája, Richard Blumenthal korábban már jelezte, hogy a Trump-kormányzat kész támogatni a csomagot.

A Hill szerint Graham a halála előtti pénteken Kijevben arról számolt be, hogy

megállapodásra jutottunk a Fehér Házzal az orosz szankciós törvényjavaslat egy olyan változatáról, amelyet támogatni fognak. Ez azt jelenti, hogy törvényi erőre fog emelkedni.

pár napja azonban még nem volt egyértelmű, hogy Trump személyesen is a javaslat mögé áll-e,

hisz az amerikai elnök korábban több ízben bírálta a jogszabályt, és nagyobb mozgásteret szeretett volna a büntetőintézkedések meghozatalában.

Azonban a CNN azon kérdésére, hogy aláírná-e a törvényt, Trump hétfő este kitérő választ adott, mondván, folyamatosan tárgyalnak az ügyről, és hamarosan döntést hoznak.

John Thune, a szenátusi republikánusok vezetője elmondta, hogy a Fehér Ház szorosan együttműködött Grahammel a csomag kidolgozásában. Hozzátette, hogy a dél-karolinai szenátort

ez érdekelte legjobban mint érdemi eredmény, és ez minden bizonnyal elképesztő örökség lenne számára.

A demokrata Blumenthal jelezte, hogy hétfő délután egyeztetni kíván Thune-nal a törvény elfogadásának részleteiről és ütemezéséről, valamint arról, hogy ki legyen az új republikánus előterjesztő Graham helyett.

A tavaly benyújtott szankciós csomag lehetővé tenné, hogy Washington a Kremlhöz köthető személyeket és entitásokat – többek között pénzintézeteket – szankcionáljon,

Trump pedig súlyos, legalább 500 százalékos vámot vessen ki moszkvára, illetve azon országok amerikába irányuló áruforgalmára, amelyek orosz kőolajat, uránt és földgázt vásárolnak.

A cél, hogy ezzel gyengítsék Moszkva pozícióját az Ukrajna ellen vívott háborúban.

Az elnök által kivethető másodlagos vámok alól, amelyek akár Magyarországot is érinthetnék, egyszeri alkalommal, legfeljebb 180 napra adható felmentés a tavalyi tervezet alapján.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a javaslat végül milyen formában valósulhat meg,

azaz a fehér ház pontosan milyen verzióra bólintott rá.

A 100 fős szenátusban a szombaton elhunyt Graham mellett 84 társbenyújtó csatlakozott az előterjesztéséhez, így szinte garantált annak kétpárti elfogadása a felsőházban. Sajtóhírek szerint eddig azért nem került sor erre, mert a Kongresszusban a Fehér Ház jelzésére vártak.

A képviselőházban a tagok bő harmada, csupán 155 törvényhozó állt be a javaslat mögé mindkét padsorból, így azt több kérdőjel övezi, hogy a Kongresszus alsóházán átmegy-e a tervezet.

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