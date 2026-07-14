Gyújtogatás miatt lángolhat a védett európai erdőség: hatalmas erőkkel próbálják megfékezni a pusztító tüzet

A tűz vasárnap keletkezett, hétfőn pedig egy újabb gócban is felcsaptak a lángok, amelyek gyorsan terjedtek az UNESCO bioszféra-rezervátumában. A katasztrófa megbénította a vasúti és közúti közlekedést a forgalmas, hosszú ünnepi hétvégén,

Fontainebleau-ban és környékén pedig mintegy ezer embert kellett evakuálni.

A lángok megfékezésén mintegy 850 tűzoltó dolgozik speciális oltógépek segítségével. A tűzvész kiterjedése miatt négy Canadair repülőgépet is bevetettek – ami példátlan lépésnek számít a párizsi régióban –, ezek mellett két Dash típusú oltógép és három vízhordó helikopter is segíti a mentést.

A hatóságok várakozásai szerint a nap folyamán sikerül ellenőrzés alá vonni a helyzetet.

A rendőrség hétfőn két embert vett őrizetbe gyújtogatás gyanújával. Az egyik gyanúsított egy büntetlen előéletű, 18 éves fiatalember, akinek az elfogásakor koromtól fekete volt a keze, a zsebében pedig öngyújtót találtak. Országszerte összesen 59 embert vettek őrizetbe szándékos vagy gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy szándékos károkozás történt-e. Laurent Nuñez francia belügyminiszter közölte, hogy egy kilométeres körzetben mintegy tíz különböző gyújtópontot azonosítottak, ami szándékosságra utal. Emmanuel Macron köztársasági elnök rendkívül nagy kiterjedésű erdőtűznek nevezte az esetet, és megerősítette, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítottak a katasztrófa elhárítására.

Franciaország kevesebb mint három hónapon belül már a harmadik hőhullámmal küzd, az elmúlt héten pedig az ország több régiójában is pusztítottak tüzek. Az oltási munkálatokban a helyi lakosság is aktívan részt vesz. A gazdálkodók például traktorokkal vontatnak víztartályokat a helyszínre.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images