Hatalmasat álmodott a világ egyik legnépesebb országa, de könnyen a vesztébe rohanhat

Világszerte népszerű elképzelés, hogy egy ország a korábbi főváros modernizálása helyett inkább egy teljesen új központot emeljen magának. Példa lehet erre Kazahsztán, ahol az elmúlt évtizedekben vált Asztana a kormányzás központjává. Számos oka lehet annak, ha egy ország elhatározza magát egy ilyen lépés mellett, Indonéziában a legfőbb érvet a jelenlegi főváros, Jakarta rendkívül túlzsúfoltsága jelenti. A 285 millió fős lakosságú ország lakóinak mintegy 56 százaléka a 132,6 ezer négyzetkilométeres (ez nagyjából másfél Magyarország területének felel meg) Jáva szigeten él, ez körülbelül 160 millió embert jelent.
Itt fekszik Jakarta, amely bizonyos számolási módszer szerint a világ legnépesebb városává nőtte ki magát.
Az indonéz kormány a rendkívüli zsúfoltság miatt úgy találta, hogy a számos gyéren lakott, esőerdővel borított szigete közül valamelyiken megalakítja az új központját, így született meg Nuszantara megépítésének gondolata. Úgy vélték, hogy mintegy 32 milliárd dolláros költéssel fel lehet húzni egy új központot egy addig teljesen lakatlan területen, Borneó délkeleti részén. Az első beruházások mostanra el s készültek, a szimbolikus paloták már állnak, Prabowo Subianto elnök pedig egy éjszakát már a városban is töltött. A fő gondot az jelenti, hogy a központi kormányzaton kívül nagyjából senki sem lelkesedik az új főváros gondolatáért.
A vezetők úgy gondolták, hogy a felépítéshez szükséges több milliárd dollárnyi befektetést nem is az állam fogja garantálni, hanem a befektetők szinte áramolni fognak a szabadon álló területre. Nagyot tévedtek. A kép eddig azt mutatja, hogy sem a költségvetési források, sem a magántőke nem igazán érdeklődik. Nuszantara most egy igen különös település arcát rajzolja ki:
névtelen utcákban lakik új lakóépületekben mintegy 10 ezer ember, szinte mindannyian építőmunkások, a lap szellemvárosnak nevezi.
Korábban a vezetés 2026-ra már közel 1,2 millió emberrel számolt.
Az építkezést hátráltatja, hogy Indonézia gazdasága gyengélkedik, ráadásul a kormány lépései nem erősítik meg a befektetők bizalmát az ország iránt. A nehézségek közepette az elnök igyekszik megvalósítani a kampányígéreteit – ilyen például az élelmezési program – de ez botrányokkal terhelve halad. Több vezetőt is korrupcióval vádolnak, miközben az eredetileg a célra fordítani szándékozott összeg jelentősen lecsökkent. Ezek a nehézségek tovább nehezítik az új főváros kilátásait, mivel továbbra sem valósulnak meg az ambiciózus elképzelések és inkább egy pénznyelőnek fog tűnni az egész projekt.
Címlapkép forrása: Muhammad Fadli/Bloomberg via Getty Images
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