Hullanak a fejek: újabb fontos vezetőt ért el Hszi Csin-ping tisztogatása a nagyhatalom élén

A 67 éves politikus az egyik legbefolyásosabb embernek számított Kínában, lévén, hogy a fő döntéshozó testületnek, a Politikai Bizottságnak is a tagja volt. Ő a harmadik áldozata annak a „vizsgálati hullámnak”, ami 2022-ben kezdődött a legfelsőbb vezetők körében. Az állami hírügynökség, a Hszinhua beszámolója alapján a politikus ügyét június 30-án vizsgálta meg a Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottság (CCDI). A jóváhagyott jelentésben súlyos vádakat fogalmaztak meg Ma Hszingzsujjal szemben: írták, hogy „elvesztette az eszményeit”, feladta „politikai meggyőződését”, „elárulta a párt alapelveit és eredeti küldetését”, ezzel pedig súlyosan sértette a Kínai Kommunista Párt (KKP) rendjét.
A cselekedeteit is részletezték: ajándékok és kenőpénz elfogadása; a családnak nyújtott segítséget, hogy lakásokhoz jussanak olcsón; hatalommal való visszaélés szexuális szolgáltatásokon keresztül.
Az egészen úgy írták le, hogy lényegében a vezetői pozícióját a korrupciós ügyletei lengték körül. A bűnös tevékenységéhez egy hálózatot épített ki, gyakran a családi kapcsolatait mozgatta meg egy-egy korrupciós bizniszhez. A személyzeti döntésekbe is beleavatkozhatott, hogy ezzel a számára megfelelő, és hozzá lojális embereket ültesse a döntéshozó pozíciókba.
Kínában visszatérően a „hűtlen kezelés”, „hatalommal való visszaélés”, vagy a „korrupció” vádját használják fel a politikai leszámoláshoz. Az is gyakori, hogy eleinte szinte semmi nem derül ki az ügyről, csak az érintett személy egyszerűen eltűnik a nyilvános megjelenésekről. Mivel a pekingi politikai élet legendásan zárt, ezért szinte semmilyen információ nem kerül ki a nyilvánosság elé, ám az eltűnés mindig gyanús. Sok kínai belpolitikával foglalkozó szakértő kifejezetten a protokolláris események követésével foglalkozik, és az ott felbukkanó személyeket követi. A hiányzás mindig gyanús, bár a kifejezetten koros politikusok körében nem ritka az egészségügyi okokból vó távolmaradás sem.
Hszi Csin-ping kínai elnök már 2012 óta van hatalomban, regnálására jellemzőek a tisztogatások.
Hamarosan lejár a harmadik elnöki ciklusa, a várakozások szerint negyedik alkalommal is szeretné folytatni Kína vezetését, ezért az utóbbi időben azokat sem kímélik a vizsgálatok és a korrupciós vádak, akiket potenciálisan veszélyesnek gondolhat a vezetői szerepkörének megtartására. Korábban az országban a két ciklus betöltése volt jellemző, már az elnök harmadik periódusa is komoly visszhangot váltott ki, mivel megtörte a szokásrendet.
A címlapképen Ma Hszingzsuj (balról) súg valamit Vang Ji kínai külügyminiszter (jobbról) fülébe. Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images
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