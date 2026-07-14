„Időnk az most nincs” – Körülrajzolta az európai védelem gyenge pontját a német légierő vezére

Bár ezek a rendszerek nem feltétlenül felelnek meg minden német igénynek, Neumann szerint a következő évekre nézve jelenleg ez a legkedvezőbb elérhető opció.

A saját képességeink fejlesztése időbe telik. Időnk az most nincs

– mondta az altábornagy.

A parancsnok nyilatkozata abban az időszakban hangzott el, amikor az Európai Unió arra ösztönzi a tagállamokat, hogy védelmi kiadásaikat inkább európai gyártók felé csatornázzák be, csökkentve ezzel a nagy amerikai beszállítóktól való függőséget. Az uniós finanszírozású projektek új szabályai legfeljebb 35 százalékos részesedést engedélyeznek a blokkon kívüli országok – így például az Egyesült Államok – számára, ami feszültséget váltott ki Washingtonnal. Az európai iparfejlesztés azonban hosszú távú folyamat, miközben a fegyveres erők igényei azonnali megoldást követelnek.

Erre a legjobb példa az amerikai Lockheed Martin F-35 Lightning II típusú vadászgépe. Berlin 2022 decemberében hagyta jóvá 35 ilyen lopakodó vadászgép beszerzését 8,3 milliárd euró értékben. Ezek a gépek váltják fel a kiöregedő Tornado vadászbombázókat, átvéve a nukleáris fegyverek hordozásának feladatát a NATO nukleáris megosztási rendszerében. Az első német vadászgép idén szeptemberben gördül le az amerikai gyártósorról, az első példányok pedig a több mint egyéves amerikai pilótakiképzést követően, 2027 végén érkeznek meg a nyugat-németországi Büchel légibázisra.

Neumann elmondta, hogy a Luftwaffén belül felmerült újabb F-35-ösök beszerzésének lehetősége, ám a döntés a védelmi minisztérium hatáskörébe tartozik, és egyelőre nem született határozat az ügyben. Korábbi sajtóértesülések szerint a német kormány több mint kétmilliárd eurót különített el további 15 gép megvásárlására, amellyel a tervezett flotta létszáma 35-ről 50-re növekedne.

A kérdés azután vált még sürgetőbbé, hogy Németország és Franciaország júniusban elvetette a hatodik generációs vadászgép közös fejlesztésének tervét, amely a jövőbeli légi harci rendszer (Future Combat Air System – FCAS) központi eleme lett volna. A döntést az Airbus és a Dassault közötti, a vezető szerepről és a munkamegosztásról szóló hosszas viták előzték meg. Neumann hangsúlyozta, hogy a szélesebb körű FCAS-koncepció ezzel nem feltétlenül ért véget, hiszen az egyetlen konkrét döntés az volt, hogy nem építenek közösen pilóta által vezetett harci repülőgépet.

Németország emellett egy újabb Eurofighter-kontingenst is beszerez a 2031 és 2034 közötti időszakban, ám a parancsnok szerint ezt követően már nem szabad több negyedik generációs vadászgépet vásárolni.

Véleménye szerint minden olyan projektnek, amely 2035-ben vagy azt követően indul el, legalább ötödik generációsnak vagy annál is fejlettebbnek kell lennie. Neumann úgy véli, hogy a végső megoldásnak európainak kell lennie, akár egy már létező projekthez való csatlakozással, akár partnerekkel közösen fejlesztve új típust, bár 2035-ig egyik alternatíva sem vezethet azonnal bevethető vadászgéphez.

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