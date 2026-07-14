NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
FONTOS Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
„Időnk az most nincs” – Körülrajzolta az európai védelem gyenge pontját a német légierő vezére
Globál

„Időnk az most nincs” – Körülrajzolta az európai védelem gyenge pontját a német légierő vezére

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német légierő parancsnoka szerint Németországnak továbbra is bevált amerikai fegyverrendszereket, köztük vadászgépeket kell beszereznie az orosz fenyegetés ellensúlyozására, még akkor is, ha Európa hosszú távon a saját védelmi iparának kiépítésére törekszik. Holger Neumann altábornagy a Politicónak adott interjújában kifejtette, hogy a NATO légierejének gyorsan bevethetőnek kell lennie, amihez a piacon azonnal elérhető, kész haditechnikai eszközökre van szükség.

Bár ezek a rendszerek nem feltétlenül felelnek meg minden német igénynek, Neumann szerint a következő évekre nézve jelenleg ez a legkedvezőbb elérhető opció.

A saját képességeink fejlesztése időbe telik. Időnk az most nincs

– mondta az altábornagy.

A parancsnok nyilatkozata abban az időszakban hangzott el, amikor az Európai Unió arra ösztönzi a tagállamokat, hogy védelmi kiadásaikat inkább európai gyártók felé csatornázzák be, csökkentve ezzel a nagy amerikai beszállítóktól való függőséget. Az uniós finanszírozású projektek új szabályai legfeljebb 35 százalékos részesedést engedélyeznek a blokkon kívüli országok – így például az Egyesült Államok – számára, ami feszültséget váltott ki Washingtonnal. Az európai iparfejlesztés azonban hosszú távú folyamat, miközben a fegyveres erők igényei azonnali megoldást követelnek.

Még több Globál

Páncélos harci járművek jelentek meg a nagyváros utcáin: készülnek az összecsapásokra

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

Véget ért a tíz éve tartó bizonytalanság: megoldódott a Brexit által teremtett európai határprobléma

Erre a legjobb példa az amerikai Lockheed Martin F-35 Lightning II típusú vadászgépe. Berlin 2022 decemberében hagyta jóvá 35 ilyen lopakodó vadászgép beszerzését 8,3 milliárd euró értékben. Ezek a gépek váltják fel a kiöregedő Tornado vadászbombázókat, átvéve a nukleáris fegyverek hordozásának feladatát a NATO nukleáris megosztási rendszerében. Az első német vadászgép idén szeptemberben gördül le az amerikai gyártósorról, az első példányok pedig a több mint egyéves amerikai pilótakiképzést követően, 2027 végén érkeznek meg a nyugat-németországi Büchel légibázisra.

Neumann elmondta, hogy a Luftwaffén belül felmerült újabb F-35-ösök beszerzésének lehetősége, ám a döntés a védelmi minisztérium hatáskörébe tartozik, és egyelőre nem született határozat az ügyben. Korábbi sajtóértesülések szerint a német kormány több mint kétmilliárd eurót különített el további 15 gép megvásárlására, amellyel a tervezett flotta létszáma 35-ről 50-re növekedne.

A kérdés azután vált még sürgetőbbé, hogy Németország és Franciaország júniusban elvetette a hatodik generációs vadászgép közös fejlesztésének tervét, amely a jövőbeli légi harci rendszer (Future Combat Air System – FCAS) központi eleme lett volna. A döntést az Airbus és a Dassault közötti, a vezető szerepről és a munkamegosztásról szóló hosszas viták előzték meg. Neumann hangsúlyozta, hogy a szélesebb körű FCAS-koncepció ezzel nem feltétlenül ért véget, hiszen az egyetlen konkrét döntés az volt, hogy nem építenek közösen pilóta által vezetett harci repülőgépet.

Németország emellett egy újabb Eurofighter-kontingenst is beszerez a 2031 és 2034 közötti időszakban, ám a parancsnok szerint ezt követően már nem szabad több negyedik generációs vadászgépet vásárolni.

Véleménye szerint minden olyan projektnek, amely 2035-ben vagy azt követően indul el, legalább ötödik generációsnak vagy annál is fejlettebbnek kell lennie. Neumann úgy véli, hogy a végső megoldásnak európainak kell lennie, akár egy már létező projekthez való csatlakozással, akár partnerekkel közösen fejlesztve új típust, bár 2035-ig egyik alternatíva sem vezethet azonnal bevethető vadászgéphez.

Címlapkép forrása: Markus Lenhardt/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility