Irán bedurvult: szétbombázzák a Hormuzi-szoros forgalmát, óriási baj van

Legalább három tankerhajót támadás ért pár órán belül Irán partjainál – írják közel-keleti lapok.

Az érintett három hajóból kettőt a Hormuzi-szorosnál ért támadás – rakéták csapódtak az eszközökbe Irán felől.

Egyelőre nem tudni, milyen hajókat érintett az incidens és arról sincs információ, milyen sérülések, károk keletkeztek.

Támadás ért egy norvég tankerhajót is Omán partjainál, az Arab-tengeren.

A tengerészeti eszköz a Stolt Tankers tulajdonában állt, személyi sérülés nem történt.

A vállalat annyit közölt, hogy ismeretlen robbanóeszköz lépett működésbe a tanker mellett, de nem vádolták meg Iránt a támadással.

Irán a hétvégén jelentette be, hogy lezárták a Hormuzi-szorost, azóta elkezdtek lőni a térség hajóforgalmára. A harcok kiújulása miatt a teherforgalom ismét közel nullára csökkent.

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