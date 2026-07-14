NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: családtagja fogja átvenni a váratlanul elhunyt befolyásos politikus helyét
Globál

Itt a bejelentés: családtagja fogja átvenni a váratlanul elhunyt befolyásos politikus helyét

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lindsey Graham váratlan halála után a húga kerülhet átmenetileg a szenátori székbe - jelentette be a jelölési joggal rendelkező Henry McMaster dél-karolinai kormányzó hétfőn.

Darline Graham Nordone mintegy fél évig töltheti be a szenátori tisztséget az amerikai Kongresszus felsőházában, a választási ciklus végéig.

A szenátusban 2003 óta szolgáló Lindsey Graham a Republikánus Párt hivatalos jelöltje volt a novemberi félidős kongresszusi választásra, már megnyerte ugyanis az idei republikánus előválasztást.

Halála miatt augusztusban gyorsított eljárásban új előválasztást tartanak Dél-Karolina államban,

hogy kiválasszák, ki induljon republikánus színekben a következő, 2027-2033 közötti teljes mandátumért. Demokrata párti ellenfele Annie Andrews orvos lesz.

Még több Globál

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

Rendkívüli lépésre készül Oroszország a tengeren a fokozódó ukrán támadások miatt

Kimondták a háborúról, amit senki sem akart hallani: eddig biztos nem fognak leállni a harcok

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelezte, hogy a néhai szenátor iránti tisztelet jeleként azt szeretné, ha Graham átmeneti utódaként húga venné át helyét.

A 62 éves Darline Graham Nordone-nak nincs komolyabb politikai tapasztalata, korábban egy dél-karolinai foglalkoztatás-rehabilitációs intézmény vezető tisztségviselője volt, jelenleg pedig az állam vakok és gyengénlátók ügyeiért felelős bizottságának igazgatója.

Rendkívül szoros kapcsolatot ápolt a nála 10 évvel idősebb bátyjával, aki törvényes gyámja is volt, miután fiatalon elvesztették mindkét szülőjüket.

A "héja" külpolitikájáról ismert szenátor szombat este szívrohamban halt meg Washingtonban.

A hétfőn nyilvánosságra hozott orvosi jelentés szerint aortarepedés vezetett a 71 éves politikus halálához.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült: emiatt halt meg a befolyásos politikus, Trump is reagált a pletykákra – Hogyan tovább?

Ünnepelnek az oroszok: meghalt Moszkva legnagyobb ellensége

Sorra búcsúznak a vezetők Lindsey Grahamtől

Meghalt Dél-Karolina szenátora

Újra lobbiznak az orosz energiára brutális büntetővámot sürgető amerikai képviselők, most Trump is mögéjük állhat

Címlapkép forrása: Grant Baldwin/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
A forintot Trump szavai sem mentették meg: elszállt a magyar deviza ereje
Bejelentést tett Donald Trump: eldőlt a Hormuzi-szoros jövője - Példátlan változás jön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility