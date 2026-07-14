Itt a bejelentés: családtagja fogja átvenni a váratlanul elhunyt befolyásos politikus helyét

Lindsey Graham váratlan halála után a húga kerülhet átmenetileg a szenátori székbe - jelentette be a jelölési joggal rendelkező Henry McMaster dél-karolinai kormányzó hétfőn.

Darline Graham Nordone mintegy fél évig töltheti be a szenátori tisztséget az amerikai Kongresszus felsőházában, a választási ciklus végéig.

A szenátusban 2003 óta szolgáló Lindsey Graham a Republikánus Párt hivatalos jelöltje volt a novemberi félidős kongresszusi választásra, már megnyerte ugyanis az idei republikánus előválasztást.

Halála miatt augusztusban gyorsított eljárásban új előválasztást tartanak Dél-Karolina államban,

hogy kiválasszák, ki induljon republikánus színekben a következő, 2027-2033 közötti teljes mandátumért. Demokrata párti ellenfele Annie Andrews orvos lesz.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelezte, hogy a néhai szenátor iránti tisztelet jeleként azt szeretné, ha Graham átmeneti utódaként húga venné át helyét.

A 62 éves Darline Graham Nordone-nak nincs komolyabb politikai tapasztalata, korábban egy dél-karolinai foglalkoztatás-rehabilitációs intézmény vezető tisztségviselője volt, jelenleg pedig az állam vakok és gyengénlátók ügyeiért felelős bizottságának igazgatója.

Rendkívül szoros kapcsolatot ápolt a nála 10 évvel idősebb bátyjával, aki törvényes gyámja is volt, miután fiatalon elvesztették mindkét szülőjüket.

A "héja" külpolitikájáról ismert szenátor szombat este szívrohamban halt meg Washingtonban.

A hétfőn nyilvánosságra hozott orvosi jelentés szerint aortarepedés vezetett a 71 éves politikus halálához.

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