Itt a bejelentés: nyugat-európai katonák indulhatnak meg a NATO keleti bástyájába

Tusk kijelentette továbbá, hogy Lengyelország hajlandó tartósan befogadni több, szövetséges országból érkező katonát.

Hétfőn Tusk részt vett az Ukrajnát támogató országok, a „tettre készek koalíciójának” tanácskozásán. A lengyel miniszterelnök szerint

közös döntés született arról, hogy francia és brit csapatok részvételével hadgyakorlatot tartanak még ez év őszén.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter azt mondta, az állandó amerikai katonai jelenlét mellett Lengyelországban brit és francia katonák is állomásozhatnak majd állandó jelleggel.

A szövetségesek részéről egyelőre nem jött megerősítés a lengyel vezetők kijelentéseivel kapcsolatban.

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