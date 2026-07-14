NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: nyugat-európai katonák indulhatnak meg a NATO keleti bástyájába
Globál

Itt a bejelentés: nyugat-európai katonák indulhatnak meg a NATO keleti bástyájába

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden bejelentette, hogy ez év őszén nemzetközi hadgyakorlatnak adnak helyet, melynek célja, hogy felkészüljenek az Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciák biztosítására egy esetleges, Oroszországgal kötendő békeszerződés vagy tűzszünet után – írja a Notes From Poland.

Tusk kijelentette továbbá, hogy Lengyelország hajlandó tartósan befogadni több, szövetséges országból érkező katonát.

Hétfőn Tusk részt vett az Ukrajnát támogató országok, a „tettre készek koalíciójának” tanácskozásán. A lengyel miniszterelnök szerint

közös döntés született arról, hogy francia és brit csapatok részvételével hadgyakorlatot tartanak még ez év őszén.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter azt mondta, az állandó amerikai katonai jelenlét mellett Lengyelországban brit és francia katonák is állomásozhatnak majd állandó jelleggel.

Még több Globál

Kész, vége: kicsekkolt Ukrajna támogatói közül az egyik NATO-tagállam

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

Reagáltak az oroszok a Tisza-kormány bejelentésére: elmondták, szerintük mi lesz most a magyar-orosz kapcsolattal

A szövetségesek részéről egyelőre nem jött megerősítés a lengyel vezetők kijelentéseivel kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Pierre Suu/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility