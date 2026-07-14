Jön a nyomásgyakorlás: szétrobbantanák Trumpék a szervezetet, amibe Magyarország épp most lépett vissza

Rubio azzal vádolta a testületet, hogy
"nem golyókkal vagy rakétákkal", hanem "az úgynevezett nemzetközi jog erejével" vív háborút az Egyesült Államok ellen.
A Wall Street Journal hasábjain megjelent véleménycikkében Rubio azzal vádolta meg az ICC-t, hogy
mögötte baloldali civil szervezetek, önelégült globalisták és harmadik világbeli kormányok hálózata áll, amelyeket az fog egybe, hogy ellenségesek az Egyesült Államokkal.
Az amerikai külügyminiszter leszögezte,
a kormányunk rendelkezésére álló összes eszközt felhasználva, minden olyan szövetségesünkkel együttműködve, akivel közösen síkra tudunk szállni, szét fogjuk bontani a Nemzetközi Büntetőbíróságot – tégláról téglára, ha szükséges.
Az Egyesült Államok által bevethető eszközök között szerepel
a beutazási tilalom, a vízumok visszavonása és egyéb büntetőintézkedések
- közölte egy külügyminisztériumi tisztviselő.
A Trump-kormányzat és a hágai törvényszék konfliktusa Donald Trump első elnöki ciklusáig nyúlik vissza, amikor a testület vizsgálatot indított az amerikai erők Afganisztánban elkövetett feltételezett háborús bűncselekményei miatt. A második Trump-adminisztráció szankciók sorát léptette életbe az ICC tisztviselőivel szemben, amiért lépéseket tettek az Egyesült Államok és Izrael ellen is.
Egy amerikai külügyi tisztségviselő úgy fogalmazott, hogy azok az államok, amelyek amerikai segélyekre támaszkodnak, de nem hajlandók elutasítani az ICC szerintük jogtalan felhatalmazását,
fokozott nyomásgyakorlásra számíthatnak.
Washington emellett felszólítja azokat a szövetségeseit, amelyek együttműködnek az amerikai bűnüldöző szervekkel, amerikai csapatokat állomásoztatnak a területükön, vagy élvezik az Egyesült Államok biztonsági garanciáit – azaz a többi közt a NATO tagjai –, hogy
tagadják meg a bíróság joghatóságát az amerikai állampolgárok és katonák felelősségre vonásában.
A CNN-nek nyilatkozó tisztviselő szerint amerikai diplomaták telefonon igyekeznek meggyőzni az ICC-tagállamokat, hogy lépjenek ki a szervezetből, illetve szüntessék meg annak pénzügyi támogatását.
Magyarország épp most gondolta meg magát
Az Egyesült Államok nem tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A 2002 óta működő szervezet joghatósága a legsúlyosabb, "az emberiesség lelkiismeretét megrázó" nemzetközi bűncselekményekre terjed ki, mint például a népirtás és az agresszió.
Az akkor még Orbán Viktor vezette magyar kormány 2025. április elején döntött arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
A döntést azonban Magyar Péter kormánya megváltoztatta, a kilépés visszavonásáról szóló törvényt májusban fogadta el az Országgyűlés.
A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölte, hogy Magyarország továbbra is a Római Statútum részes állama marad - tudósított az MTI.
A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett, a Tisza-frakció által megszavazott jogszabály szerint azért indokolt továbbra is a magyar részvétel, mert a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Eric Lee
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