Kábellopások, rongálások és szabotázsakciók: elképesztő rombolás megy a német vasúti vonalakon

Egyre gyakrabban válik bűncselekmények célpontjává a német vasúthálózat, ahol 2026 eleje óta már 2200 szabotázsakciót, gyújtogatást, a közlekedést veszélyeztető beavatkozást és fémlopást regisztráltak – írta kedden a Bild.

A lap egy belső Deutsche Bahn-jelentésre hivatkozva közölte, hogy ez 7 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A vasúti infrastruktúrát érintő bűncselekmények az év első felében összesen

több mint 220 ezer perc késést okoztak.

A Deutsche Bahn egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesülést.

A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy az éjszaka folyamán egy észak-németországi jelzőberendezés-szekrényben keletkezett tűz megrongálta a Hamburg–Cuxhaven vasútvonal biztosítóberendezéseit – közölte a helyi rendőrség.

A német vasúthálózatot az elmúlt években rendszeresen bénították meg kábellopások, rongálások és feltételezett szabotázsakciók, amelyek tovább terhelik az amúgy is túlterhelt rendszert.

Forrás: Reuters

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