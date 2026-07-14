Kész, vége: kicsekkolt Ukrajna támogatói közül az egyik NATO-tagállam

Bulgária kilép az úgynevezett „tettre készek” koalíciójából – jelentette be kedden Párizsban Rumen Radev új bolgár miniszterelnök.

Macron elnök személyesen hívott meg a koalícióba, de úgy gondolom, Bulgáriának nincs helye ott, mert nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez

– jelentette ki a május óta hivatalban lévő Rumen Radev újságíróknak a bTV bolgár televíziónak adott interjújában.

Hangsúlyozta, hogy szerinte a konfliktus megoldása nem a háború elnyújtásában, hanem „erőteljes diplomáciai erőfeszítésekben rejlik”, és úgy vélte, elegendő, ha Bulgária az Európai Unió és a NATO része, mert a lényeges döntéseket ott hozzák meg, és Bulgária ezekben a szövetségekben bír befolyással.

A kormányfő, aki a francia nemzeti ünnepre látogatott Párizsba, méltatta a hazája és Franciaország közötti jó kapcsolatokat.

Szófia 2025-ben csatlakozott a „tettre készek” koalíciójához, még Roszen Zseljazkov miniszterelnöksége idején.

Radev júniusban bejelentette, hogy hazája megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciós csomagot, mert szerinte fennáll a veszélye annak, hogy negatív hatással lesz a bolgár gazdaságra, továbbá a kormány nem ért egyet egyetlen orosz ortodox püspök – köztük Kirill pátriárka – szankciós listára helyezésével sem. Nem sokkal korábban pedig Szófia azt közölte, leállítja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. Ezzel kapcsolatban Dimitar Sztojanov védelmi miniszter szintén azt hangsúlyozta, hogy a bolgár kormány álláspontja szerint „az ukrajnai háború nem a harctéren fog eldőlni”.

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