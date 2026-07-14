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Kiderült, tényleg gyilkos volt a júniusi nagy hőhullám
Globál

Kiderült, tényleg gyilkos volt a júniusi nagy hőhullám

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A Politico számításai szerint a júniusi nagy hőhullám mintegy 14 ezer ember haláláért volt felelős hat nyugat-európai országban.
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A számítások előzetes hivatalos halálozási adatokon és kutatói becsléseken alapulnak. Franciaországban mintegy 2000, Belgiumban 1740, Németországban 6800, Hollandiában 480, Spanyolországban 810, Nagy-Britanniában 2200 többlethalálozást vizsgáltak meg június második feléből, amelyek feltehetően a nagy hőség miatt következtek be.

Egy másik, az EuroMOMO által hétfőn közzétett elemzés szerint

az EU 27 tagállama összesen 10650 többlethalálozást jelentett június 22-e és 28-a között, de a szám még nőhet.

A többlethalálozás az adott időszakban átlagos halálozási adatokhoz képesti többletet jelenti. Bár ezek az adatok önmagában nem szólnak a halálozások pontos okáról, Lasse Skafte Vestergaard dán kutató, az EuroMOMO székhelyéül szolgáló intézet szakértője szerint nagyon valószínű, hogy a júniusi többlethalálozások elsősorban a hőhullámhoz köthetők.

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Jelenleg Európában nincs más nyilvánvaló magyarázat vagy közegészségügyi veszély, amely ezt megmagyarázhatná. A számok pedig a nagyságrendjüket tekintve valóban meglehetősen szokatlanok

– mondta Vestergaard.

Kutatók szerint a nagy júniusi európai hőhullám nem lett volna lehetséges az ember által okozott felmelegedés nélkül.

Címlapkép forrása: Annice Lyn/Getty Images

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