Kiderült, tényleg gyilkos volt a júniusi nagy hőhullám

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A számítások előzetes hivatalos halálozási adatokon és kutatói becsléseken alapulnak. Franciaországban mintegy 2000, Belgiumban 1740, Németországban 6800, Hollandiában 480, Spanyolországban 810, Nagy-Britanniában 2200 többlethalálozást vizsgáltak meg június második feléből, amelyek feltehetően a nagy hőség miatt következtek be.

Egy másik, az EuroMOMO által hétfőn közzétett elemzés szerint

az EU 27 tagállama összesen 10650 többlethalálozást jelentett június 22-e és 28-a között, de a szám még nőhet.

A többlethalálozás az adott időszakban átlagos halálozási adatokhoz képesti többletet jelenti. Bár ezek az adatok önmagában nem szólnak a halálozások pontos okáról, Lasse Skafte Vestergaard dán kutató, az EuroMOMO székhelyéül szolgáló intézet szakértője szerint nagyon valószínű, hogy a júniusi többlethalálozások elsősorban a hőhullámhoz köthetők.

Jelenleg Európában nincs más nyilvánvaló magyarázat vagy közegészségügyi veszély, amely ezt megmagyarázhatná. A számok pedig a nagyságrendjüket tekintve valóban meglehetősen szokatlanok

– mondta Vestergaard.

Kutatók szerint a nagy júniusi európai hőhullám nem lett volna lehetséges az ember által okozott felmelegedés nélkül.

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