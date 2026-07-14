Kimondta a vezető: egy egész régiót csatolna hozzá Izraelhez

A szíriai drúz közösség egyik vallási vezetője állást foglalt amellett, hogy a déli Szuvejda tartományt csatolják Izraelhez. Hikmat al-Hidzri sejk egy évvel a térségi zavaragásokat követően mondta el a beszédét, akkor az új damaszkuszi vezetéshez lojális iszlamista erők csaptak össze a térségi drúz milicistákkal. A zavargásoknak elsősorban felekezeti színezete volt, miután elhallgattak a fegyverek, megerősödtek a hangok, hogy a drúz kisebbségnek inkább a szomszédos Izraelhez kellene csatlakozniuk.

Eltökéltek vagyunk abban, hogy megőrizzük autonómiánkat Szuvejdában, hogy független életet élhessünk, és modellt mutassunk az embereknek ennek a régiónak

– mondta el a sejk.

Később hozzátette, hogy szeretne köszönetet mondani azoknak az államoknak, amelyek a drúzok mellett állnak, ekkor külön kiemelte Izraelt:

Soha nem feledkezünk meg azokról, akik mellettünk álltak. Különösen szeretném megemlíteni Izrael Államot, tekintettel földrajzi közelségünkre, és tisztelettel adózunk azoknak, akik tisztelnek minket, és építünk a támogatásukra, hogy biztonságban élhessünk.

Basszár el-Aszad 2024 végi bukását követően az iszlamista nézeteket valló Ahmed al-Sará vette át a hatalmat az országban. Az új vezető megígérte a kisebbségek védelmét, de az irányítása első hónapjaiban visszatérő jelenségnek számítottak a vallási-felekezeti összecsapások, nem ritkán több száz (más források szerint ezres nagyságrendben mérhető) halálos áldozatot követelve. A déli szuvejdai események miatt Jeruzsálem is beavatkozott, a légierejét is bevetette az iszlamista fegyveresek ellen. A támogatás ellenére a drúz közösség megosztott Izrael támogatásával kapcsolatban. A szíriai helyet jelenleg nyugodt, ugyanakkor az ország továbbra is rendkívül instabil, ebből fakadóan bármikor kiújulhatnak a súlyos összecsapások.

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