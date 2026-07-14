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Kimondták a háborúról, amit senki sem akart hallani: eddig biztos nem fognak leállni a harcok
Globál

Kimondták a háborúról, amit senki sem akart hallani: eddig biztos nem fognak leállni a harcok

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Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden úgy fogalmazott, hogy rendkívül valószínűtlennek tűnik az ukrajnai béke mielőbbi elérése, és arra számít, hogy Oroszország legalább a télig elnyújtja a konfliktust - írja a Reuters.

A kormányfő elmondta, hogy egyeztetett a helyzetről Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Jelen pillanatban valószínűtlennek tűnik, hogy a közeljövőben tűzszünet vagy békemegállapodás szülessen, tekintettel Oroszország és Putyin merev álláspontjára

– mondta Tusk Párizsban az újságíróknak. Hozzátette, hogy mindenki fokozódó orosz hadműveletekre számít, és meglehetősen valószínű, hogy Moszkva legalább a télig el akarja nyújtani a háborút.

Tusk bejelentette, hogy Lengyelország ősszel francia és brit csapatok részvételével rendez hadgyakorlatokat, amelyek célja a felkészülés Ukrajna és a térség biztonságának szavatolására egy jövőbeli békemegállapodás vagy tűzszünet után. A miniszterelnök szerint ezek a manőverek az úgynevezett "tettre kész koalíció" egészét készítik fel arra, hogy valós biztonsági garanciákat nyújtsanak Ukrajnának és a régiónak egyaránt.

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