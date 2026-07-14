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Kiszivárgott a Moszad titkos terve: ezt a jövőt szánták Izrael ősi ellenségének
Globál

Kiszivárgott a Moszad titkos terve: ezt a jövőt szánták Izrael ősi ellenségének

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Kiszivárogtak az izraeli médiába a „Csizmás kandúr” fedőnévre hallgató titkosszolgálati művelet részletei, mellyel a Moszad az iráni rezsimet akarta megdönteni az év elején.

Az információkat először a 13-as csatorna osztotta meg, majd átvette őket több izraeli lap is.

A Csizmás kandúr hadművelet lényege az iráni rezsimváltás elérése lett volna: először meggyengítették volna az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest állásait az iraki-iráni határon, majd kurd harcosok szárazföldi műveletet indítottak volna Irakból a határ menti kurd városok elfoglalása érdekében.

Remélték, hogy a művelet sikere arra ösztönzi majd az iráni ellenzéki aktivistákat, hogy keljenek fel a meggyengült teheráni iszlamista vezetés ellen, Teherán irányítását pedig Mahmud Ahmedinedzsád volt elnökre bízták volna.

Ahmedinedzsádot be is szervezte a Moszad (erről itt írtunk részletesen), de a titkosszolgálati művelet több okból is megbukott. Izrael és az USA szétbombázta Irán határvédelmi bázisait, megnyitva az utat a kurd offenzíva előtt, de a fegyveres támadás végül nem indult meg. A szárazföldi offenzíva tervei idő előtt kiszivárogtak, Törökország ezután erőteljesen lobbizni kezdett a művelet ellen, majd a kurdok közt is széthúzás, bizalmatlanság támadt. Végül a műveletet Amerika fújta le.

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