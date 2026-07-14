Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita

A cikloszporiázis olyan bélfertőzés, amelyet
a parazitával szennyezett – jellemzően széklettel érintkező – nyers gyümölcsök, zöldségek vagy víz fogyasztása okoz.
A tünetek az enyhétől a kifejezetten súlyosig terjedhetnek, a legnagyobb veszélynek pedig a gyermekek, az idősek, valamint a legyengült immunrendszerű betegek vannak kitéve. Bár a betegség ritkán életveszélyes, kezelés nélkül akár hetekig is elhúzódhat, és a kiszáradás veszélye miatt gyakran kórházi ellátást tesz szükségessé.
A fertőzés különösen nagy számban fordult elő Michigan államban, ahol a hatóságok kedden 3309 esetet regisztráltak, miközben ott átlagosan mindössze évi 40–50 megbetegedés a megszokott. A helyi egészségügyi szakemberek szerint a jelenlegi adatok a salátát vagy más leveles zöldséget jelölik meg lehetséges forrásként, konkrét terméket, termelőt vagy beszállítót azonban egyelőre nem tudtak közvetlenül a járványhoz kapcsolni.
A CDC és az Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatal (FDA) a fertőzöttek vásárlási és étkezési szokásai alapján igyekszik visszakövetni a szennyeződés útját az ellátási láncon keresztül egészen a termelő gazdaságokig, amihez esetenként genetikai szekvenálást is alkalmaznak. A korábbi hasonló járványok gyakran zacskós salátakeverékekhez, friss korianderhez, bazsalikomhoz, málnához, cukorborsóhoz vagy zöldhagymához voltak köthetők.
A parazita leginkább szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed, emberről emberre való átvitele rendkívül ritka. A szakemberek azt javasolják, hogy a nyers gyümölcsök és zöldségek előkészítése előtt és után alaposan mossunk kezet, a terményeket folyó vízzel tisztítsuk meg, a keményebb héjúakat pedig tiszta kefével dörzsöljük át. A fogyasztóknak azt is tanácsolják, hogy az előrecsomagolt, zacskós salátakeverékek helyett inkább egész fejes salátát vásároljanak, távolítsák el a külső leveleket, és a leveles zöldségeket lehetőség szerint hőkezelve fogyasszák. A fertőzés kezelésére a CDC a Bactrim néven törzskönyvezett trimetoprim-szulfametoxazol hatóanyagú antibiotikumot javasolja, napi kétszeri adagolás mellett, egy-másfél héten keresztül.
A legtöbb beteget Michigan, Ohio és New York államban regisztrálták, de Illinois, Kentucky, New Jersey, Észak-Karolina és Texas is 31 feletti esetszámról számolt be. A CDC eddig összesen 1645 igazolt fertőzést tart nyilván, amelyek közül 141 eset igényelt kórházi ápolást. Az érintettek életkora 5 és 88 év között alakul, a medián életkor 44 év, a fertőzöttek 59 százaléka pedig nő.
A helyzetet nehezíti, hogy az élelmiszer eredetű megbetegedések megfigyelésére létrehozott FoodNet hálózat tavaly júliusban finanszírozási megszorítások miatt nyolc kórokozóból hatnak – köztük a cikloszpórának – a nyomon követését felfüggesztette. Barbara Kowalcyk élelmiszer-biztonsági szakértő hangsúlyozta, hogy a folyamatos monitorozás hiányában a hatóságok sokkal nehezebben mérik fel az aluldiagnosztizálás miatt rejtve maradó esetek számát, ami gátolja a jövőbeli járványok megelőzését is. Mint fogalmazott, nemcsak a FoodNetnek, hanem a teljes ellátórendszernek sürgős anyagi támogatásra lenne szüksége.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy üzletet kötött Trump Irakkal
Hamarosan jönnek a bejelentések.
Szemtelenül fiatal fintech unikornis született, a céges bankolást forgatják fel
1,2 milliárd dollárt érhet a startup.
Vučić új tervvel állt elő, új szerepre készül a szerb államfő
Hatalmi átrendeződés készül Szerbiában.
Figyelmeztet az amerikai bankvezér: 40 százalékos leépítést is hozhat a mesterséges intelligencia
Egyes munkakörökben ez már meg is történt.
Minden eddiginél nagyobb üzlet készül az ételkiszállításban
Milliárdos üzlet készül az Uber.
Visszalépett a kemény büntetéstől Trump: új alkuk menthetik meg a világkereskedelmet a súlyos adótól
Fontos bejelentést tett az amerikai elnök.
Kiszállnak a befektetők: teljesen új vevőkör vette át az uralmat a főváros ingatlanpiacán
Megjelent a Duna House Barométer.
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
nincs cim
A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?
A Checklistben Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk.
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.