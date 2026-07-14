Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita

Az utóbbi napokban jelentősen megugrott a cikloszpóra bélparazita okozta fertőzések száma az Egyesült Államokban. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint már 34 államból jelentettek megbetegedéseket. A hasmenéssel, hányingerrel és egyéb emésztőrendszeri panaszokkal járó kór terjedésének forrását egyelőre nem sikerült pontosan azonosítani, de a gyanú elsősorban a fejes salátára és más leveles zöldségekre terelődik.

A cikloszporiázis olyan bélfertőzés, amelyet

a parazitával szennyezett – jellemzően széklettel érintkező – nyers gyümölcsök, zöldségek vagy víz fogyasztása okoz.

A tünetek az enyhétől a kifejezetten súlyosig terjedhetnek, a legnagyobb veszélynek pedig a gyermekek, az idősek, valamint a legyengült immunrendszerű betegek vannak kitéve. Bár a betegség ritkán életveszélyes, kezelés nélkül akár hetekig is elhúzódhat, és a kiszáradás veszélye miatt gyakran kórházi ellátást tesz szükségessé.

A fertőzés különösen nagy számban fordult elő Michigan államban, ahol a hatóságok kedden 3309 esetet regisztráltak, miközben ott átlagosan mindössze évi 40–50 megbetegedés a megszokott. A helyi egészségügyi szakemberek szerint a jelenlegi adatok a salátát vagy más leveles zöldséget jelölik meg lehetséges forrásként, konkrét terméket, termelőt vagy beszállítót azonban egyelőre nem tudtak közvetlenül a járványhoz kapcsolni.

A CDC és az Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatal (FDA) a fertőzöttek vásárlási és étkezési szokásai alapján igyekszik visszakövetni a szennyeződés útját az ellátási láncon keresztül egészen a termelő gazdaságokig, amihez esetenként genetikai szekvenálást is alkalmaznak. A korábbi hasonló járványok gyakran zacskós salátakeverékekhez, friss korianderhez, bazsalikomhoz, málnához, cukorborsóhoz vagy zöldhagymához voltak köthetők.

A parazita leginkább szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed, emberről emberre való átvitele rendkívül ritka. A szakemberek azt javasolják, hogy a nyers gyümölcsök és zöldségek előkészítése előtt és után alaposan mossunk kezet, a terményeket folyó vízzel tisztítsuk meg, a keményebb héjúakat pedig tiszta kefével dörzsöljük át. A fogyasztóknak azt is tanácsolják, hogy az előrecsomagolt, zacskós salátakeverékek helyett inkább egész fejes salátát vásároljanak, távolítsák el a külső leveleket, és a leveles zöldségeket lehetőség szerint hőkezelve fogyasszák. A fertőzés kezelésére a CDC a Bactrim néven törzskönyvezett trimetoprim-szulfametoxazol hatóanyagú antibiotikumot javasolja, napi kétszeri adagolás mellett, egy-másfél héten keresztül.

A legtöbb beteget Michigan, Ohio és New York államban regisztrálták, de Illinois, Kentucky, New Jersey, Észak-Karolina és Texas is 31 feletti esetszámról számolt be. A CDC eddig összesen 1645 igazolt fertőzést tart nyilván, amelyek közül 141 eset igényelt kórházi ápolást. Az érintettek életkora 5 és 88 év között alakul, a medián életkor 44 év, a fertőzöttek 59 százaléka pedig nő.

A helyzetet nehezíti, hogy az élelmiszer eredetű megbetegedések megfigyelésére létrehozott FoodNet hálózat tavaly júliusban finanszírozási megszorítások miatt nyolc kórokozóból hatnak – köztük a cikloszpórának – a nyomon követését felfüggesztette. Barbara Kowalcyk élelmiszer-biztonsági szakértő hangsúlyozta, hogy a folyamatos monitorozás hiányában a hatóságok sokkal nehezebben mérik fel az aluldiagnosztizálás miatt rejtve maradó esetek számát, ami gátolja a jövőbeli járványok megelőzését is. Mint fogalmazott, nemcsak a FoodNetnek, hanem a teljes ellátórendszernek sürgős anyagi támogatásra lenne szüksége.

Forrás: Reuters

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