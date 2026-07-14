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Közel ötezerre emelkedett a júniusi venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma
Globál

Közel ötezerre emelkedett a júniusi venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma

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Már 4734 halálos áldozatot követeltek a júniusi venezuelai földrengések, közölte kedden Jorge Rodríguez, a venezuelai törvényhozás vezető politikusa.

A június 24-i kettős földrengés sérültjeinek száma nem változott, a hatóságok továbbra is 16 740 sérültet tartanak nyilván.

A természeti katasztrófa következtében 17 907-en maradtak fedél nélkül.

A múlt hónapban Venezuela északi partvidékét sújtó kettős földrengés után most már nem a közvetlen sérülések jelentik a legnagyobb egészségügyi kockázatot, hanem a rendszeres orvosi ellátás összeomlása, a zsúfolt menedékhelyek és a tiszta ivóvíz hiánya.

Forrás: Reuters

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