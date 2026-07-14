Közel ötezerre emelkedett a júniusi venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma

Holdblog Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos

Grandio Blog nincs cim A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Holdblog Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos

RSM Blog PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős

Bankmonitor Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz

Grandio Blog Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára? Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü