Megbénult a világ legfontosabb olajútvonala: az Egyesült Államoktól várják a mentőövet a finomítók

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalálódása, valamint a Hormuzi-szoros hajóforgalmának szinte teljes megbénulása miatt
az ázsiai finomítók egyre nagyobb mennyiségű amerikai kőolaj beszerzésére készülnek.
Az amerikai nyersolaj értékesítésével és az ázsiai finomítók beszerzéseivel foglalkozó szakemberek közül legalább hárman megerősítették, hogy újraindultak a tárgyalások az amerikai szállítmányok azonnali (spot) piaci értékesítéséről. Elmondásuk szerint ugyanakkor a vételi és a kínálati árak közötti rés továbbra is jelentős.
A megélénkülő érdeklődés egy csendesebb időszakot követ, amikor a tárgyalások azért akadtak el, mert a közel-keleti készletfelesleg valósággal elárasztotta az azonnali piacot. Ezek a szállítmányok azonban most veszélybe kerültek, miután a tűzszünet láthatóan összeomlott.
A hajók elleni támadások száma az elmúlt napokban megugrott, miközben Washington ismét blokád alá vonta az iráni kikötőket. Donald Trump elnök emellett 20 százalékos védővám kivetését javasolta a Hormuzi-szoroson amerikai támogatással áthaladó árukra. A jelenlegi olajárak mellett ez egy szupertanker esetében mintegy 30 millió dolláros pluszköltséget jelentene, szemben azzal a 2 millió dollárral, amelyet Irán kért egy-egy hasonló útért a konfliktus korábbi szakaszában.
A romló biztonsági helyzet alaposan felforgatta a hajózási és olajpiacokat, amelyek egészen a közelmúltig a Perzsa-öbölből érkező energiaszállítmányok stabilizálódására számítottak. Keddre a Hormuzi-szoros követhető forgalma szinte teljesen megbénult, bár Irán kikapcsolt jeladókkal továbbra is igyekszik nyersolajszállító tankereket kicsempészni az öbölből.
Eközben a Közel-Keleten az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) kedden zárja az azonnali nyersolajszállításra kiírt értékesítési tenderét. A potenciális licitálók közül legalább ketten jelezték, hogy a megnövekedett kockázatok miatt alacsonyabb ajánlatot készülnek tenni, mivel kénytelenek beépíteni az árakba a szállítási csúszásokból eredő esetleges állásidő-díjakat is.
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