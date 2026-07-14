NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Megbénult a világ legfontosabb olajútvonala: az Egyesült Államoktól várják a mentőövet a finomítók
Globál

Megbénult a világ legfontosabb olajútvonala: az Egyesült Államoktól várják a mentőövet a finomítók

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség kiéleződése, valamint a Hormuzi-szoros hajóforgalmának gyakorlatilag teljes leállása arra ösztönzi az ázsiai kőolaj-finomítókat, hogy növeljék az amerikai importot - írja a Bloomberg.

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus eszkalálódása, valamint a Hormuzi-szoros hajóforgalmának szinte teljes megbénulása miatt

az ázsiai finomítók egyre nagyobb mennyiségű amerikai kőolaj beszerzésére készülnek.

Az amerikai nyersolaj értékesítésével és az ázsiai finomítók beszerzéseivel foglalkozó szakemberek közül legalább hárman megerősítették, hogy újraindultak a tárgyalások az amerikai szállítmányok azonnali (spot) piaci értékesítéséről. Elmondásuk szerint ugyanakkor a vételi és a kínálati árak közötti rés továbbra is jelentős.

A megélénkülő érdeklődés egy csendesebb időszakot követ, amikor a tárgyalások azért akadtak el, mert a közel-keleti készletfelesleg valósággal elárasztotta az azonnali piacot. Ezek a szállítmányok azonban most veszélybe kerültek, miután a tűzszünet láthatóan összeomlott.

Még több Globál

Felkészülnek a legrosszabbra? Gigantikus kikötő építésével kerülné el a fojtogató blokádot a közel-keleti olajhatalom

Először vetette be új fegyverét az Egyesült Államok: USV-kkal mértek csapást a rezsim támaszpontjára

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

A hajók elleni támadások száma az elmúlt napokban megugrott, miközben Washington ismét blokád alá vonta az iráni kikötőket. Donald Trump elnök emellett 20 százalékos védővám kivetését javasolta a Hormuzi-szoroson amerikai támogatással áthaladó árukra. A jelenlegi olajárak mellett ez egy szupertanker esetében mintegy 30 millió dolláros pluszköltséget jelentene, szemben azzal a 2 millió dollárral, amelyet Irán kért egy-egy hasonló útért a konfliktus korábbi szakaszában.

A romló biztonsági helyzet alaposan felforgatta a hajózási és olajpiacokat, amelyek egészen a közelmúltig a Perzsa-öbölből érkező energiaszállítmányok stabilizálódására számítottak. Keddre a Hormuzi-szoros követhető forgalma szinte teljesen megbénult, bár Irán kikapcsolt jeladókkal továbbra is igyekszik nyersolajszállító tankereket kicsempészni az öbölből.

Eközben a Közel-Keleten az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) kedden zárja az azonnali nyersolajszállításra kiírt értékesítési tenderét. A potenciális licitálók közül legalább ketten jelezték, hogy a megnövekedett kockázatok miatt alacsonyabb ajánlatot készülnek tenni, mivel kénytelenek beépíteni az árakba a szállítási csúszásokból eredő esetleges állásidő-díjakat is.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility