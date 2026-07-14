Megbukott az ukrán miniszterelnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy szeretné megújítani a miniszteri kabinetet, más miniszterelnökben gondolkodik. Szvirigyenkó le is mondott, illetve találkozott is várható utódjával, Szerhij Koreckijjel, a Naftogaz vezetőjével.
Zelenszkij új posztot ajánlott fel Szvirigyenkónak, az RBK szerint várhatóan Ukrajna amerikai nagykövete lesz.
Julija Szvirigyenkó leváltását ma egyetlen ellenszavazat és öt tartózkodás mellett megszavazta az ukrán parlament, ezzel távozása hivatalossá vált.
Szvirigyenkót 2025 júliusában nevezték ki miniszterelnöknek, kevesebb mint egy évet töltött a poszton.
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Global Images Ukraine via Getty Images
Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum
De van itt egy nagy csavar.
Óriási összeget költ el az unió, de lehangoló eredménnyel: nem hatékony a lakásfelújítási támogatás
Elszomorító az Európai Számvevőszék most közölt kutatása.
Irán bedurvult: szétbombázzák a Hormuzi-szoros forgalmát, óriási baj van
Ismét lángba borult a Közel-Kelet.
Döntött a kormány: lecserélik a MÁV vezetését
Vitézy Dávid jelentte be.
Már a szomszédos országból kell hozni a takarmányt: hatalmas drágulás sújtja a magyar gazdákat
Alakul a tömegtakarmány-krízis Magyarországon.
Vészjósló figyelmeztetés Zelenszkijtől: bármelyik európai nagyvárosra lecsaphatnak az orosz rakéták
Beszélt az államfő az ukrán védelmi rendszerekről is.
A Fed nem tolerálja a cél feletti inflációt
Az amerikai jegybank elnöke nyilatkozott.
„Időnk az most nincs” – Körülrajzolta az európai védelem gyenge pontját a német légierő vezére
Az öreg kontinens továbbra is kénytelen Amerikára támaszkodni.
nincs cim
A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!