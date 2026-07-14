Megbukott az ukrán miniszterelnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelentette be, hogy szeretné megújítani a miniszteri kabinetet, más miniszterelnökben gondolkodik. Szvirigyenkó le is mondott, illetve találkozott is várható utódjával, Szerhij Koreckijjel, a Naftogaz vezetőjével.

Zelenszkij új posztot ajánlott fel Szvirigyenkónak, az RBK szerint várhatóan Ukrajna amerikai nagykövete lesz.

Julija Szvirigyenkó leváltását ma egyetlen ellenszavazat és öt tartózkodás mellett megszavazta az ukrán parlament, ezzel távozása hivatalossá vált.

Szvirigyenkót 2025 júliusában nevezték ki miniszterelnöknek, kevesebb mint egy évet töltött a poszton.

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