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Megszólalt Trump, ugrik az olajár
Globál

Megszólalt Trump, ugrik az olajár

Portfolio
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Tovább drágult a kőolaj kedden, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy áthaladási díjat vezetne be a Hormuzi-szorosban, és ismét blokád alá vonná az iráni kikötőket. A lépés felerősítette a globális kőolajkínálat akadályozásától való piaci félelmeket - számolt be a CNBC.

Az amerikai könnyűolaj, a West Texas Intermediate (WTI) augusztusi határidős jegyzése 1,4 százalékkal, hordónként 79,2 dollárra emelkedett, míg a globális benchmarknak számító Brent szeptemberi határidős jegyzése 1,3 százalékkal, 84,4 dollárra ugrott.

Utóbbi az előző kereskedési napon már 9,6 százalékos erősödést mutatott.

Trump hétfőn közölte, hogy az Egyesült Államok díjat vet ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, a szállított rakomány értékének 20 százalékában. Kijelentette, hogy hazája a létfontosságú olajtranzitútvonal őre.

A Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében az elnök arról is beszámolt, hogy Washington ismét blokád alá vonja a szoros közelében fekvő iráni kikötőket, tovább élezve a Teheránnal fennálló konfliktust. Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága később jelezte, hogy

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a blokád kedden, keleti parti idő szerint délután négy órakor lép életbe.

A Citi elemzői arra figyelmeztettek, hogy Trump javaslata jelentősen növeli a további katonai eszkaláció kockázatát. A pénzintézet szerint az is valószínűbbé vált, hogy az iráni vezetés az amerikai félidős választásokig eláll az elvi megállapodástól, ami tartósan magas szinten tarthatja az olajárakat.

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