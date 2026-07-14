Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt

Átfogó amerikai támadás érte Busehr városát – egy olyan iráni kikötővárost, ahol nukleáris létesítmény is működik – írja több közel-keleti lap.

A várost legalább négy helyen érte amerikai támadás, erről iráni lapok is beszámoltak. Azt, hogy a település pontosan melyik területeit érte csapás és ezek milyen károkat okoztak, egyelőre nem tudni.

Teherán a tűzszünet megsértésével vádolta meg Amerikát és válaszcsapásokat ígértek.

A várostól 17 kilométerre atomerőmű működik, nem tudni azt sem, hogy a létesítményt célozta-e a csapás.

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