NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
FONTOS Itt az újabb érvágás a lakossági állampapíroknál – Mutatjuk, melyik papírra érdemes még most gyorsan lecsapni
Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt
Globál

Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Átfogó amerikai támadás érte Busehr városát – egy olyan iráni kikötővárost, ahol nukleáris létesítmény is működik – írja több közel-keleti lap.

A várost legalább négy helyen érte amerikai támadás, erről iráni lapok is beszámoltak. Azt, hogy a település pontosan melyik területeit érte csapás és ezek milyen károkat okoztak, egyelőre nem tudni.

Teherán a tűzszünet megsértésével vádolta meg Amerikát és válaszcsapásokat ígértek.

A várostól 17 kilométerre atomerőmű működik, nem tudni azt sem, hogy a létesítményt célozta-e a csapás.

Kapcsolódó cikkünk

Egymásnak feszült a Közel-Kelet két erős hatalma: már készülnek a vészforgatókönyvek

Először vetette be új fegyverét az Egyesült Államok: USV-kkal mértek csapást a rezsim támaszpontjára

Kiszivárgott a Moszad titkos terve: ezt a jövőt szánták Izrael ősi ellenségének

Megszólalt Trump, ugrik az olajár

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility