Páncélos harci járművek jelentek meg a nagyváros utcáin: készülnek az összecsapásokra

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A tajvani fegyveres erők ötnapos közös védelmi gyakorlatot indítottak, amelynek fő célja a tengerészgyalogság gyors átcsoportosítása a főváros, Tajpej védelmének megerősítésére, valamint a különböző haderőnemek közötti együttműködés fejlesztése - tudósított a Taipei Times.

A manőver során olyan forgatókönyveket szimulálnak, mint az ellenséges hadihajók megjelenése Tajvan felségvizein, miközben kiemelten tesztelik a decentralizált vezetési struktúrákat és a vezetésirányítási rendszereket. Ennek keretében a tengerészgyalogság több tucat katonai járművel – köztük teherautókkal, mentőjárművekkel és híradástechnikai kocsikkal – vonult fel Dél-Tajvanból Tajpej Nangang, valamint Új-Tajpej Hszicsi kerületébe, hogy ideiglenes harcálláspontokat alakítson ki és felderítést végezzen.

Szu Ce-jün, a kormányzati hátterű Nemzetvédelmi és Biztonsági Kutatóintézet szakértője rámutatott, hogy

a gyakorlat elsősorban arra keresi a választ, képesek-e a hadműveleti parancsnokságok önállóan működni egy megosztott, decentralizált vezetésirányítási rendszerben.

Mivel a manőver több haderőnemet is érint, lényegesen magasabb szintű koordinációt igényel, mint a fegyvernemi szintű készenléti gyakorlatok, ugyanakkor kisebb léptékű, mint az évente megrendezett, nagyszabású Han Kuang hadgyakorlat. Szu hangsúlyozta, hogy a tengerészgyalogság az elmúlt időszakban jelentős modernizáción ment keresztül, így ma már pilóta nélküli repülőeszközöket és hordozható Stinger légvédelmi rakétarendszereket is alkalmaznak, emellett javították a katonák egyéni felszerelését, és fokozták a szövetséges partnerekkel való együttműködési képességet.

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Egy belső forrás szerint a tajvani védelmi doktrínában ezek az alakulatok nem korlátozódnak egyetlen hadműveleti területre, hanem a kulcsfontosságú kormányzati és gazdasági központok védelméért felelnek. A stratégia célja, hogy a régiók közötti gyors átcsoportosításokkal megerősítsék a tajpeji agglomeráció körüli védelmi gyűrűt, biztosítva az azonnali reagálást a dinamikusan változó fenyegetésekre.

A védelmi minisztérium közleménye szerint az ötnapos kiképzés célja, hogy felkészítse az egységeket a decentralizált vezetés melletti közös hadműveletekre, és szorosabbra fűzze a fegyvernemek közötti koordinációt. A tárca a múlt hónapban már tartott egy hasonló, szintén ötnapos, rendkívüli harckészültségi gyakorlatot, amely a béke- és a hadiállapot közötti gyors átmenetet, valamint a soron kívüli bevetéseket modellezte valós terepen, éles felszereléssel és valós időben.

Tajvan számára a hasonló hadgyakorlatok kulcsfontosságúak, mivel a szomszédos Kína egyre határozottabban fenyegeti a szigetet.

A pekingi vezetés visszatérően 2027-et jelöli meg, hogy eddigre kell a hadseregének készen állnia a katonai invázióra.

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Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

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