Reagáltak az oroszok a Tisza-kormány bejelentésére: elmondták, szerintük mi lesz most a magyar-orosz kapcsolattal

A miniszter szavait Alekszander Perendzsijev orosz szociológus professzor kommentálta, kijelentéseivel vezető anyagban foglalkozott a News.ru.
Perendzsijev arról beszélt: Oroszország hiába tartotta hivatalosan barátságtalan államnak Magyarországot, eddig valójában sokkal jobb kapcsolatot ápoltak Budapesttel, illetve Szlovákiával, mint a többi NATO és EU tagállammal. Úgy látja, ez a NATO-tagállamok szemét erősen szúrta, élen az Egyesült Államokkal.
Perendzsijev az orosz portálnak azt nyilatkozta: az új magyar kormány szerinte javítani akarja a kapcsolatait Ukrajnával, annak érdekében, hogy „demonstrálja hűségét” a Nyugat felé. Azt állítja: a védelmi minisztérium „parancsot kapott,” hogy demonstrálja hűségét a NATO felé, illetve elhatárolódjon Oroszországtól, hogy Magyarország ne legyen többé számkivetett.
Ez egy kis ország, befolyásos nyugati szomszédok veszik körül. Lehet, hogy nyomást gyakorolt rájuk az Európai Unió, hogy túlélhessenek, úgymond”
– mondta.
Perendzsijev hozzátette:
úgy látja, hogy Magyarország a Tisza-kormány alatt is meg fogja őrizni jó kapcsolatait Oroszországgal.
Biztos vagyok benne, hogy Magyarország nem fogja jelentősen élezni a feszültséget Oroszországgal. Lehet, hogy a kapcsolatunk pragmatikusabb lesz, de nem lesz radikálisan ellenséges. Ne felejtsük, hogy Budapest, miközben függ az EU-tól, Oroszországtól is függ sok szempontból”
– mondta az orosz szociológus.
A cikk végén Orbán Anita külügyminisztert idézik, aki korábban azt mondta, hogy Oroszország fontos hatalom méretéből és helyzetéből kifolyólag Európában.
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