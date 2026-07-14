Rendkívüli lépésre készül Oroszország a tengeren a fokozódó ukrán támadások miatt

Az orosz közlekedési minisztérium keddi tájékoztatása szerint a fokozódó ukrán támadások miatt más szállítási módokra és alternatív útvonalakra terelhetik át az Azovi-tengeren áthaladó teherhajók áruforgalmát - írja a Reuters.

A tárca hangsúlyozta, hogy Oroszország minden szükséges intézkedést megtesz a hajózás biztonságának garantálása érdekében az érintett tengeri területen, és a minisztérium jelenleg is vizsgálja a teherforgalom elterelésének lehetőségeit.

Az orosz mezőgazdasági minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy

a térségben közlekedő teherhajókat érő fokozódó ukrán támadások sem az ország exportkapacitását, sem a belföldi élelmiszerpiac ellátásbiztonságát nem érintik.

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