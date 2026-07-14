NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
FONTOS Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Sikert ünnepelnek az oroszok: azt mondják, majdnem megint megtörtént a bombázóflottát szétzúzó támadás
Globál

Sikert ünnepelnek az oroszok: azt mondják, majdnem megint megtörtént a bombázóflottát szétzúzó támadás

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Azt állítja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), hogy lelepleztek és meghiúsítottak egy Pókháló-hadművelethez hasonló ukrán dróntámadást, mellyel az orosz légierő eszközeit vették volna célba.

Az MK.ru beszámolója szerint a támadás két katonai repteret célzott volna, az egyik Sagol (Cseljabinszk régió), a másik Ukrainka (Amur régió) mellett fekszik.

Az ukrán titkosszolgálatok ügynökei állítólag Brjanszk régión keresztül hatoltak be Oroszország területére, a műveletben használt drónokat rejtett konténerekben szállították a célterületre.

Ukrán oldalról, független forrásból semmilyen megerősítés nem jött az állítólagos akcióról.

Kudarcba fulladt titkosszolgálati műveleteket az érintettek nem szoktak kommentálni, háborús helyzetben pedig mindkét fél hajlamos felnagyítani saját sikereit – így ezt a hírt is érdemes fenntartásokkal kezelni.

Még több Globál

„Időnk az most nincs” – Körülrajzolta az európai védelem gyenge pontját a német légierő vezére

Páncélos harci járművek jelentek meg a nagyváros utcáin: készülnek az összecsapásokra

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

A Pókháló-hadművelet volt Ukrajna egyik legsikeresebb titkosszolgálati akciója, az Oroszország belső területén végrehajtott rejtett dróntámadás során legalább 10 orosz bombázó repülőgép megsemmisült.

Kapcsolódó cikkünk

Először vetette be új fegyverét az Egyesült Államok: USV-kkal mértek csapást a rezsim támaszpontjára

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

A digitális termékhasználat húzza a bankolás fejlődését

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility