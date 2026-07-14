Sikert ünnepelnek az oroszok: azt mondják, majdnem megint megtörtént a bombázóflottát szétzúzó támadás

Azt állítja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), hogy lelepleztek és meghiúsítottak egy Pókháló-hadművelethez hasonló ukrán dróntámadást, mellyel az orosz légierő eszközeit vették volna célba.

Az MK.ru beszámolója szerint a támadás két katonai repteret célzott volna, az egyik Sagol (Cseljabinszk régió), a másik Ukrainka (Amur régió) mellett fekszik.

Az ukrán titkosszolgálatok ügynökei állítólag Brjanszk régión keresztül hatoltak be Oroszország területére, a műveletben használt drónokat rejtett konténerekben szállították a célterületre.

Ukrán oldalról, független forrásból semmilyen megerősítés nem jött az állítólagos akcióról.

Kudarcba fulladt titkosszolgálati műveleteket az érintettek nem szoktak kommentálni, háborús helyzetben pedig mindkét fél hajlamos felnagyítani saját sikereit – így ezt a hírt is érdemes fenntartásokkal kezelni.

A Pókháló-hadművelet volt Ukrajna egyik legsikeresebb titkosszolgálati akciója, az Oroszország belső területén végrehajtott rejtett dróntámadás során legalább 10 orosz bombázó repülőgép megsemmisült.

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