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Soha nem látott erődemonstrációt mutatott be az európai atomhatalom: magyar és ukrán katonák is felvonultak
Globál

Soha nem látott erődemonstrációt mutatott be az európai atomhatalom: magyar és ukrán katonák is felvonultak

MTI
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Portfolio
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Ukrajna és európai szövetségesei voltak a díszvendégei kedden a francia nemzeti ünnep alkalmából a párizsi Champs-Élysées sugárúton rendezett nagyszabású katonai díszszemlének, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a hazáját támogató koalíció vezetői Emmanuel Macron államfő mellett foglaltak helyet a dísztribünön.

A díszszemle, amelyet Emmanuel Macron tizedik és egyben utolsó alkalommal vezet államfőként, „Franciaország stratégiai újrafelfegyverzését és az európai stratégiai ébredést” is jelképezi a francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint.

A felvonulás rekordot döntött a résztvevők számában mintegy 6700 gyalogos katonával, 98 repülőgéppel, 31 helikopterrel és 315 szárazföldi járművel.

Még soha ennyi katona nem vonult fel a Diadalívtől a Concorde térig a nemzeti ünnepen.

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A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából tartott július 14-i díszmenetet a köztársasági elnök vezette fel, aki nyitott tetejű katonai járműben hajtott végig a világhírű sugárúton a több tízezres tömeg előtt. A parádét hagyományosan a francia légierő műrepülőegysége nyitotta meg – a francia trikolór színeit festve Párizs egére –, amelyet két francia Mirage 2000 követett, fedélzetükön Franciaországban kiképzett ukrán másodpilótákkal. Az ukrán hadsereg ilyen francia repülőgépekkel védi Ukrajna légterét az Oroszország által napi rendszereséggel indított drónokkal szemben.

A légi parádéban tíz európai ország, köztük brit, norvég és lengyel repülőgépek is részt vettek.

A szárazföldi erők élén az Ukrajnát támogató, illetve Franciaország európai szövetségeseinek tekintett 35 ország kontingensei – összesen 500 külföldi katona vonult fel. A menetet 25 ukrán katona nyitotta, és Magyarország is képviseltette magát egy húsz fős kontingessel, amelyet több mint hatezer francia katona követett.

A díszpáholyban foglalt helyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit érkezésekor tapsvihar fogadott, valamint 24 európai állam- és kormányfő, köztük Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer leköszönő brit kormányfő, Donald Tusk lengyel és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, António Costa és Ursula von der Leyen, és a NATO főtitkára, Mark Rutte.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Teresa Suárez

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