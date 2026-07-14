Soha nem látott erődemonstrációt mutatott be az európai atomhatalom: magyar és ukrán katonák is felvonultak

A díszszemle, amelyet Emmanuel Macron tizedik és egyben utolsó alkalommal vezet államfőként, „Franciaország stratégiai újrafelfegyverzését és az európai stratégiai ébredést” is jelképezi a francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint.
Bienvenue à nos partenaires de la Coalition des volontaires. Honneur et fierté de vous avoir à nos côtés. pic.twitter.com/gGBWA1cpFO https://t.co/gGBWA1cpFO— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026
A felvonulás rekordot döntött a résztvevők számában mintegy 6700 gyalogos katonával, 98 repülőgéppel, 31 helikopterrel és 315 szárazföldi járművel.
Még soha ennyi katona nem vonult fel a Diadalívtől a Concorde térig a nemzeti ünnepen.
Les militaires représentant les 35 pays de la coalition des volontaires ouvrent la marche de ce défilé du 14-Juillet#14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/u9bxH1XJjf https://x.com/hashtag/14Juillet?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026
A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából tartott július 14-i díszmenetet a köztársasági elnök vezette fel, aki nyitott tetejű katonai járműben hajtott végig a világhírű sugárúton a több tízezres tömeg előtt. A parádét hagyományosan a francia légierő műrepülőegysége nyitotta meg – a francia trikolór színeit festve Párizs egére –, amelyet két francia Mirage 2000 követett, fedélzetükön Franciaországban kiképzett ukrán másodpilótákkal. Az ukrán hadsereg ilyen francia repülőgépekkel védi Ukrajna légterét az Oroszország által napi rendszereséggel indított drónokkal szemben.
A légi parádéban tíz európai ország, köztük brit, norvég és lengyel repülőgépek is részt vettek.
Two Mirage 2000B fighter jets with Ukrainian pilots trained in France flew over Paris during the Bastille Day parade. pic.twitter.com/Ev4yFeXOhL https://t.co/Ev4yFeXOhL— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 14, 2026
A szárazföldi erők élén az Ukrajnát támogató, illetve Franciaország európai szövetségeseinek tekintett 35 ország kontingensei – összesen 500 külföldi katona vonult fel. A menetet 25 ukrán katona nyitotta, és Magyarország is képviseltette magát egy húsz fős kontingessel, amelyet több mint hatezer francia katona követett.
For the first time in history, Ukrainian troops took part in the Bastille Day parade in ParisUkrainian service members marched down the Champs-Élysées alongside French forces and allied troops during France's national day celebrations.Two Ukrainian pilots also flew over… pic.twitter.com/a40BhvDEk8 https://t.co/a40BhvDEk8— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026
A díszpáholyban foglalt helyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit érkezésekor tapsvihar fogadott, valamint 24 európai állam- és kormányfő, köztük Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer leköszönő brit kormányfő, Donald Tusk lengyel és Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, António Costa és Ursula von der Leyen, és a NATO főtitkára, Mark Rutte.
Emmanuel Macron hat Merz und weitere proukrainische Staatschefs zu einer Militärparade eingeladen. Rund 500 Soldaten aus den Partnerländern marschierten in Paris. https://t.co/9vM0EMjRrD https://t.co/9vM0EMjRrD— DIE ZEIT (@zeitonline) July 14, 2026
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Teresa Suárez
Soha nem látott erődemonstrációt mutatott be az európai atomhatalom: magyar és ukrán katonák is felvonultak
A francia nemzeti ünnepen gigantikus díszszemlét tartottak 35 ország részvételével.
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