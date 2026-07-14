Titkos mesterterv szivárgott ki: évtizedek óta elhagyatott vezetékeket élesztene újjá Trump

Thomas Barrack, az Egyesült Államok Szíriáért és Irakért felelős különmegbízottja tárgyalóasztalhoz ültette mindkét ország tisztségviselőit, valamint több vállalat, köztük a Chevron képviselőit egy

régóta használaton kívüli kőolajvezeték újjáélesztéséről.

A megbeszélések elsősorban a több mint két évtizede leállított Kirkuk–Bánijász-vezeték helyreállítására összpontosítanak. Az amerikai külügyminisztérium megerősítette, hogy a washingtoni adminisztráció támogatja Irak és Szíria kereskedelmi útvonalainak bővítését, és amerikai vállalatok részvételére számít az építkezésben.

Donald Trump elnök a napokban a Fehér Házban fogadta Ali az-Zajdi iraki miniszterelnököt, és nagyszabású új olajipari megállapodások bejelentését vetítette előre a következő hetekre. Az egyik lehetőség a mintegy 800 kilométeres Kirkuk–Bánijász-vezetékrendszer újjáépítése, amely a 2000-es évek eleji iraki invázió óta üzemen kívül áll. Egy másik elképzelés szerint egy Bászrától az északi Hadíszáig húzódó új vezeték épülne ki, amely onnan Szíria, Törökország vagy Jordánia felé ágazhatna el.

A Földközi-tenger partján fekvő szíriai Bánijász kikötője, ahol az ország legnagyobb olajfinomítója is működik, a legfőbb esélyesek között van az iraki nyersolaj fogadására és a kibővített exportkapu szerepére. Az elmúlt hetekben a Chevron, a TotalEnergies, a Los Angeles-i TI Capital és a katari UCC Holding is részt vett a Szíria exportközponti szerepének megerősítését célzó egyeztetéseken.

Irak, amely a háború előtt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének, az OPEC-nek a második legnagyobb termelője volt, jelenleg rendkívüli mértékben függ a Hormuzi-szorostól, a konfliktusok miatt pedig korábban 60 százalékkal volt kénytelen visszafogni kitermelését, ami komolyan megterhelte a költségvetését. Az ország most új beruházásokkal igyekszik csökkenteni a Perzsa-öböl menti déli kikötőktől való függőségét. Jelenleg ugyanis az egyetlen jelentős exportvezetéke a törökországi Ceyhan kikötőjébe szállít olajat. A bászrai állami olajtársaság a közelmúltban a houstoni KBR mérnökcéget bízta meg a déli útvonal terveinek elemzésével.

A tervek kedvező fogadtatásra találtak Ahmed as-Sarra szíriai elnöknél, aki a 14 éve tartó polgárháború után igyekszik visszavezetni országát a nemzetközi közösségbe. Donald Trump ígéretet tett a terrorizmussal kapcsolatos szankciók feloldására, az Egyesült Államok pedig már több korlátozást is enyhített, lehetővé téve a Chevron, a Total és a ConocoPhillips számára, hogy tárgyalásokat kezdjenek a szíriai olajkutatásról.

A projekt megvalósítása ugyanakkor komoly biztonsági és politikai kockázatokkal jár. A tervezett útvonalak Irak nyugati részén, Anbár kormányzóságon és Kelet-Szírián haladnának át, ahol az Iszlám Állam sejtjei még mindig aktívak. Mivel a vezeték évtizedek óta használaton kívül áll, az újjáépítése a szivattyúállomásokkal és a kísérő infrastruktúrával együtt akár több milliárd dollárba is kerülhet. Emellett az Irán-barát iraki fegyveres csoportok már most nyíltan ellenzik a Szíriával való energetikai együttműködés elmélyítését.

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