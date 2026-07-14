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Több nyugati vezető is felkerült az iráni halállistára – Európában tervezett támadások miatt kongatják a vészharangokat
Globál

Több nyugati vezető is felkerült az iráni halállistára – Európában tervezett támadások miatt kongatják a vészharangokat

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A német hírszerzés Európában tervezett iráni terrortámadások veszélyére figyelmeztetett, miután Modzstaba Hámenei legfőbb vezető bosszút esküdött apja halála miatt, több nyugati politikus, többek között Friedrich Merz fotója pedig megjelent egy iráni lap „halállistáján” – írja a Der Spiegel.

Modzstaba Hámenei apja, Ali Hámenei gyászszertartása alkalmából tette közzé üzenetét, amelyben azt írta, a bosszú „egész bizonyosan meg fog történni”.

A Hamsahri nevű iráni konzervatív lap ezt követően 13 nyugati vezető fotóját tette közzé, mint akiken elégtételt kéne venni a volt legfőbb vezető meggyilkolása miatt. A „halállistán” szerepel többek között Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Marco Rubio amerikai külügy- és Pete Hegseth hadügyminiszter.

Marc Henrichmann, a német parlament (Bundestag) hírszerzési bizottságának vezetője a fenyegetéseket követően azt mondta,

feltételeznünk kell, hogy iráni titkosszolgálatok Európában is támadásokat hajtanak végre.

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Roderich Kiesewetter, a vezető kormánypárt, a CDU biztonságpolitikusa pedig úgy nyilatkozott:

Feltételezem, hogy a terrorista rezsim már jó ideje célzott gyilkosságokat és terrortámadásokat tervez és készít elő Nyugaton, valamint Németországban is.

A német belügyminisztérium szóvivője azt mondta, a hatóságok több bejelentést is kivizsgáltak, amelyek feltételezett kémtevékenységekre vagy lehetséges merényletek előkészületeire vonatkoztak.

A szóvivő megjegyezte, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiújulása nem jár Németországban az amúgy is magas kockázati szint további súlyosbodásával. A Merzet is célpontnak nyilvánító újságcikk megjelenését „tudomásul vették”.

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