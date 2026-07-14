Több nyugati vezető is felkerült az iráni halállistára – Európában tervezett támadások miatt kongatják a vészharangokat

Modzstaba Hámenei apja, Ali Hámenei gyászszertartása alkalmából tette közzé üzenetét, amelyben azt írta, a bosszú „egész bizonyosan meg fog történni”.
A Hamsahri nevű iráni konzervatív lap ezt követően 13 nyugati vezető fotóját tette közzé, mint akiken elégtételt kéne venni a volt legfőbb vezető meggyilkolása miatt. A „halállistán” szerepel többek között Donald Trump amerikai és Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Marco Rubio amerikai külügy- és Pete Hegseth hadügyminiszter.
Marc Henrichmann, a német parlament (Bundestag) hírszerzési bizottságának vezetője a fenyegetéseket követően azt mondta,
feltételeznünk kell, hogy iráni titkosszolgálatok Európában is támadásokat hajtanak végre.
Roderich Kiesewetter, a vezető kormánypárt, a CDU biztonságpolitikusa pedig úgy nyilatkozott:
Feltételezem, hogy a terrorista rezsim már jó ideje célzott gyilkosságokat és terrortámadásokat tervez és készít elő Nyugaton, valamint Németországban is.
A német belügyminisztérium szóvivője azt mondta, a hatóságok több bejelentést is kivizsgáltak, amelyek feltételezett kémtevékenységekre vagy lehetséges merényletek előkészületeire vonatkoztak.
A szóvivő megjegyezte, az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiújulása nem jár Németországban az amúgy is magas kockázati szint további súlyosbodásával. A Merzet is célpontnak nyilvánító újságcikk megjelenését „tudomásul vették”.
Címlapkép: Ali Hámenei volt iráni legfőbb vezető gyászszertartása alkalmából összegyűlt tömeg, a molinón "Hé, Trump, meg fogunk ölni!" felirattal. Forrás: John Moore/Getty Images
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