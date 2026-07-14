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Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden
Globál

Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

Portfolio
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Ukrán jelentések arra engednek következtetni, hogy Kijev sikeres szárazföldi offenzívát indított Dnyipropetrovszk megyében, legalább hat kisebb falut visszafoglalva. Folytatódnak az ukrán kormány körüli bonyodalmak: Julija Szviridenko miniszterelnök már lemondott, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztéséről egyelőre csak suttognak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Váratlan offenzívát indított Ukrajna, megint átalakítja a kormányt Zelenszkij - Háborús híreink kedden

Ukrán jelentések arra engednek következtetni, hogy Kijev sikeres szárazföldi offenzívát indított Dnyipropetrovszk megyében, legalább hat kisebb falut visszafoglalva. Folytatódnak az ukrán kormány körüli bonyodalmak: Julija Szviridenko miniszterelnök már lemondott, Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztéséről egyelőre csak suttognak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

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