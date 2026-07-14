Véget ért a tíz éve tartó bizonytalanság: megoldódott a Brexit által teremtett európai határprobléma

A szerződést Brüsszelben Maroš Šefčovič európai kereskedelmi biztos, Stephen Doughty brit Európa-ügyi államminiszter, José Manuel Albares Bueno spanyol külügyminiszter és Fabian Picardo, Gibraltár miniszterelnöke írta alá.

A megállapodás értelmében Gibraltár lakói a tartózkodási kártyájuk felmutatásával léphetnek át Spanyolországba anélkül, hogy pecsét kerülne az útlevelükbe, míg a spanyol állampolgárok a személyi igazolványukkal is átkelhetnek a határon.

A gibraltári repülőtérre érkezőknek a gibraltári és a spanyol határőröknek egyaránt be kell mutatniuk az útlevelüket. London a londoni St. Pancras pályaudvaron működőhöz hasonló rendszert szeretne kialakítani, ahol a francia hatóságok végzik az Eurostar-járatok utasainak ellenőrzését.

Gibraltár, az Ibériai-félsziget déli csücskén fekvő, stratégiai fontosságú enklávé a spanyol örökösödési háborút lezáró 1713-as utrechti békeszerződés nyomán került brit fennhatóság alá.

A 2016-ban megszavazott Brexit miatt problémássá vált a határátlépés Spanyolország és a Nagy-Britanniához tartozó félsziget között, ahová számos spanyol állampolgár ingázik napi szinten dolgozni.

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