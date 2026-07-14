Véres incidens rázta meg Amerikát: agyonlőttek egy bevándorlót, de lehet, nem is ő lett volna az ICE célpontja

A minisztérium közleménye azt nem tisztázta, hogy az áldozat miért jelentett veszélyt a közbiztonságra.
Az incidens helyi idő szerint hétfőn reggel 7 órakor történt 24 kilométerre Portlandtól.
Az ICE felügyeletét ellátó tárca csupán néhány további részlettel szolgált a történtekről, köztük arról, hogy az érintett idegenrendészek éppen "célzott megfigyelést folytattak egy végleges kiutasítási határozattal rendelkező illegális bevándorló utolsó ismert címén", és miután "egy illegális bevándorló autóval távozott a lakásból", a hatóság emberei üldözőbe vették. Az nem derült ki a minisztériumi közleményből, hogy az autóval távozó személy azonos volt-e a megfigyelt személlyel.
Jogvédő aktivisták szerint
az ICE egy 26 éves kolumbiai férfit lőtt le, akinek amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt,
a nevét azonban nem hozták nyilvánosságra. Az áldozatot később Joan Sebastian Guerrero néven azonosította a média. A helyi bevándorlási jogvédők közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy az eljárás
megrázó, felháborító és elfogadhatatlan.
Angus King, Maine állam független szenátora a hétfői akcióval kapcsolatban Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter tájékoztatására hivatkozva először azt közölte, hogy az ICE által lelőtt személy egy 20 év körüli férfi volt, aki a járművét "fegyverként" használta a rendőrök ellen, és a bevándorlási státusza miatt elfogatóparancs volt érvényben ellene. Később azonban a szenátor szóvivője pontosított Mullinra hivatkozva, és kiderült, hogy
az idegenrendészeti elfogatóparancsot nem a lelőtt férfira adták ki.
King közölte, hogy vizsgálat indul az ügyben, hogy kiderítsék, a férfi valóban akkora fenyegetést jelentett-e az ICE-tisztekre nézve, ami indokolta ellene a fegyverhasználatot.
Az ICE érintett munkatársai nem viseltek testkamerát. A lövést leadó tisztet felfüggesztették, a vizsgálatot a Belbiztonsági Minisztérium főfelügyelői hivatala a Szövetségi Nyomozóirodával (FBI) együttműködve végzi.
Az ügyben szintén nyomozó Maine állami főügyészség közölte, hogy az elsődleges tanúvallomások szerint az autós az idegenrendész irányába próbált menekülni.
Az AP-nek egy szemtanú elmondta, hogy több lövést hallott, majd azt látta, hogy a megsebesült sofőr autója az utcán gurul, míg végül egy terepjárónak ütközött. Beszámolója szerint a véres arcú férfi folyamatosan azt ismételgette, hogy megpróbált megállni. Egy közeli üzlet biztonsági kamerájának felvételén az látszik, amint egy fehér autó mérsékelt sebességgel közelít a kereszteződéshez, majd lassú köröket ír le, mielőtt egy rendőrségi terepjáró elállná az útját, a két tiszt pedig kirángatná a kocsiból a mozdulatlan sofőrt.
A megölt férfi a közelben élt a feleségével és a kislányával. Egyik szomszédjuk elmondta, hogy végignézte, amint az asszony térdre rogyott férje élettelen teste mellett, miközben rózsaszín hátizsákos kislányuk zokogott.
Még aznap este több száz tiltakozó gyűlt össze Biddefordban a bevándorlási hatóság felszámolását követelve,
miközben az utca túloldalán Trump- és ICE-párti demonstrálók tartottak ellentüntetést.
Az idegenrendészek által most Maine-ben és egy hete Texasban megölt emberrel együtt
már legkevesebb hét ember vesztette életét a hatóság akciói során 2025 januárja óta,
amikor az ismét hivatalba lépett Donald Trump amerikai elnök elindította a bevándorlók tömeges kitoloncolását.
Az ICE az elmúlt hetekben országszerte fokozta bevetéseit, június eleje óta Maine-ben több mint négyszeresére nőtt a letartóztatások száma, július elején már naponta mintegy 70 embert fogtak el. Az AP cikke szerint Maine államban a második Trump-adminisztráció alatt letartóztatottak 45 százalékának volt büntetett előélete, miközben azelőtt ez az arány 69 százalékra rúgott.
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