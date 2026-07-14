Vészjósló figyelmeztetés Zelenszkijtől: bármelyik európai nagyvárosra lecsaphatnak az orosz rakéták

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Oroszország már jelenleg is rendelkezik olyan nagy hatóerejű ballisztikus rakétákkal, amelyek képesek csapást mérni bármelyik európai nagyvárosra.

Az ukrán elnök ezzel magyarázta az önálló európai védelmi rendszer létrehozásának halaszthatatlan szükségességét.



Az államfő beszámolt egy új, közös európai rakétavédelmi rendszer fejlesztéséről is. Ukrajna már teszteli az új lég- és rakétavédelmi megoldásokat egy olyan projekt keretében, amelyben nyolc európai ország vesz részt. Zelenszkij kiemelte, hogy sikeres tesztek esetén a rendszer akár már az idei évben hadrendbe állhat, ráadásul a Patriot rendszereknél jóval költséghatékonyabban nyújtana megbízható védelmet Ukrajnának és az egész kontinensnek.

A kezdeményezés hátterében a tavaly július 13-án aláírt megállapodás áll, amellyel Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Ukrajna és az Egyesült Királyság vezetői létrehozták az Integrált Rakétavédelmi Koalíciót. A dokumentum alapján a lépést a ballisztikus rakéták jelentette növekvő fenyegetés indokolta. A projekt célja egy olyan integrált rakétavédelmi struktúra kialakítása, amely hatékonyan egészíti ki a meglévő nemzeti és európai védelmi rendszereket.

Az ukrán Fire Point vállalat nemrégiben mutatta be az FP-7.x típusú ballisztikusrakéta-elhárító rakétákat, amelyeket a fejlett Freyja légvédelmi rendszerhez fejlesztenek. A cég a Freyját olyan páneurópai rakétapajzsként vázolta fel, amelyet a partnerországok közösen üzemeltetnének és birtokolnának.

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